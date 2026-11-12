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Chính trị

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

MC ZI
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Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ổng Nguyễn Văn Được. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đó là thông tin được ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, diễn ra sáng 12/11.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Trần Lưu Quang chúc mừng ông Nguyễn Văn Được trên cương vị tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Được thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và bầu ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được, sinh năm 1968, quê tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Địa chất học, Cử nhân Địa chất; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Được đã trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An.

Từ tháng 2/2025 đến 11/2026, ông Nguyễn Văn Được là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Được là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và XIV.

Nguồn: TTXVN


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