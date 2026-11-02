Ống kính và những câu chuyện chưa bao giờ cũ của World Cup

Những khoảnh khắc đời thường phía sau sân cỏ của World Cup

Tại World Cup 1970 ở Mexico, thủ môn Sepp Maier của Tây Đức từng xuất hiện bên chiếc máy ảnh, tạo nên hình ảnh thú vị bên cạnh vai trò quen thuộc trên sân cỏ. Bốn năm sau, tại World Cup 1974 ở Tây Đức, một nhân viên an ninh tranh thủ chụp ảnh Jairzinho trong buổi tập của đội tuyển Brazil.

Thủ môn Sepp Maier của Tây Đức tạo dáng thú vị cùng chiếc máy ảnh tại World Cup 1970 ở Mexico (Ảnh: FIFA)

Tại World Cup 1974 ở Tây Đức, một nhân viên an ninh chụp ảnh Jairzinho trong buổi tập của đội tuyển Brazil (Ảnh: FIFA)

Cũng tại giải đấu năm 1974, những người làm công tác ghi hình vẫn kiên trì tác nghiệp giữa trời mưa trong trận Hà Lan thắng Argentina 4-0. Máy ảnh không chỉ hướng về các cầu thủ, mà còn ghi lại những khoảnh khắc bên lề, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những người làm công tác ghi hình thực hiện nhiệm vụ dưới mưa tại World Cup 1974 (Ảnh: FIFA)

World Cup 1978 tiếp tục mang đến nhiều hình ảnh thú vị. Bên cạnh những nhiếp ảnh gia tác nghiệp trên sân, một cổ động viên mang theo ống kính tele để ghi lại diễn biến giải đấu. Hai tuyển thủ Pháp Marius Trésor và François Bracci còn vui đùa với máy quay, cho thấy những phút giây thoải mái giữa không khí thi đấu căng thẳng.

Cầu thủ tuyển Pháp Francois Bracci and Marius Tresor đang vui đùa với máy quay tại Argentina 1978 (Ảnh: FIFA)

Một nhiếp ảnh gia với trang phục khá thú vị tại Argentina 1978 (Ảnh: FIFA)

Các máy quay đang tác nghiệp trên cao tại Argentina 1978 (Ảnh: FIFA)

Khi ống kính ghi lại cảm xúc của những huyền thoại World Cup

Tại World Cup 1986 ở Mexico, sau chiến thắng 3-2 của Italy trước Hàn Quốc, Paolo Rossi và Marco Tardelli cùng chụp ảnh. Trong khi đó, đội trưởng tuyển Anh Bryan Robson, dù bị chấn thương, vẫn dùng máy ảnh ghi lại hình ảnh các đồng đội trước trận tứ kết gặp Argentina. Tuyển Anh sau đó thất bại với tỷ số 1-2.

Hai cầu thủ dự bị của tuyển Italy, Paolo Rossi và Marco Tardelli, vui đùa với chiếc máy ảnh sau chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc tại sân vận động Cuauhtemoc, trong khuôn khổ World Cup Mexico 1986 (Ảnh: FIFA)

Đội trưởng tuyển Anh Bryan Robson, khi đang bị chấn thương, dùng máy ảnh chụp các đồng đội xếp hàng trước trận tứ kết gặp Argentina tại sân vận động Azteca, World Cup Mexico 1986 (Ảnh: FIFA)

Bốn năm sau, Paul Gascoigne làm mặt hài hước trước máy quay trước trận bán kết World Cup 1990 giữa Anh và Tây Đức. Trận đấu kết thúc với thất bại của tuyển Anh trên chấm luân lưu. Đến World Cup 1998, các nhiếp ảnh gia đồng loạt giơ máy ghi lại khoảnh khắc đội tuyển Pháp đánh bại Brazil 3-0 trong trận chung kết.

Paul Gascoigne mỉm cười trước máy quay khi tuyển Anh xếp hàng chuẩn bị thi đấu với Tây Đức tại World Cup Italy 1990. Dù thi đấu đầy hưng phấn, “Gazza” nhận thẻ vàng đầy tiếc nuối và tuyển Anh bị loại sau loạt sút luân lưu (Ảnh: FIFA)

Các nhiếp ảnh gia giơ cao máy ảnh để ghi lại hình ảnh Marcel Desailly và Thierry Henry sau khi tuyển Pháp thắng Brazil 3-0 trong trận chung kết World Cup 1998. Đội tuyển Pháp lần đầu đăng quang trước sự chứng kiến của 80.000 khán giả tại sân Stade de France (Ảnh: FIFA)

Những hình ảnh ấy tiếp tục nối dài qua các kỳ giải. Trước trận Argentina gặp Nigeria tại World Cup 2010, Diego Maradona hướng ánh nhìn về phía máy quay. Trong trận tứ kết cùng năm, Wesley Sneijder ăn mừng trước ống kính sau bàn gỡ hòa cho Hà Lan trước Brazil, rồi ghi bàn đánh đầu quyết định chiến thắng cho đội bóng áo cam.

HLV trưởng đội tuyển Argentina Diego Maradona tò mò ngước nhìn máy quay trước trận đấu với Nigeria tại sân vận động Ellis Park, World Cup Nam Phi 2010 (Ảnh: FIFA)

Wesley Sneijder ăn mừng trước ống kính máy quay sau khi ghi bàn gỡ hòa cho Hà Lan trong trận tứ kết gặp Brazil tại World Cup Nam Phi 2010. Sau đó, anh đánh đầu ghi bàn quyết định tại sân vận động Port Elizabeth (Ảnh: FIFA)

Từ Spidercam đến khoảnh khắc đăng quang

Công nghệ ghi hình ngày càng phát triển, mang đến những góc nhìn mới cho khán giả. Tại World Cup 2014 ở Brazil, hệ thống Spidercam ghi lại trận Mexico gặp Cameroon trong điều kiện trời mưa, mở ra góc quan sát bao quát sân đấu từ trên cao.

Hệ thống máy quay Spidercam xuất hiện giữa cơn mưa lớn trong trận đấu giữa Mexico và Cameroon tại Natal, World Cup Brazil 2014 (Ảnh: FIFA)

Ở World Cup 2022, hình ảnh Lionel Messi tiến về phía chiếc cúp sau khi Argentina đánh bại Pháp trên chấm luân lưu trong trận chung kết đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu.

Lionel Messi tiến lên bục nhận chiếc cúp vô địch World Cup sau khi Argentina đánh bại Pháp trên chấm luân lưu trong trận chung kết World Cup Qatar 2022 (Ảnh: FIFA)

Đến World Cup 2026, máy ảnh và máy quay tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển. Neymar và Bruno Guimarães ghi lại hình ảnh các đồng đội trong buổi chụp ảnh tập thể của Brazil. Chris Richards ăn mừng trước máy quay sau khi tuyển Mỹ thắng Paraguay 4-1 ở trận ra quân. Trong khi đó, Spidercam ghi lại khoảnh khắc các cầu thủ Pháp tập hợp trước trận đấu với Senegal.

Neymar và Bruno Guimarães chụp ảnh các đồng đội trong buổi chụp ảnh tập thể của đội tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Chris Richards ăn mừng trước ống kính máy quay sau chiến thắng 4-1 của tuyển Mỹ trước Paraguay, trước hơn 70.000 khán giả tại sân vận động Los Angeles, trong trận ra quân đáng nhớ của đội chủ nhà tại World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Hệ thống Spidercam ghi lại khoảnh khắc các cầu thủ Pháp tập trung thành vòng tròn trước trận ra quân gặp Senegal tại World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Qua nhiều thập niên, thiết bị ghi hình không chỉ lưu giữ bàn thắng, chiến thắng hay thất bại. Những khung hình còn kể lại câu chuyện về con người, cảm xúc và sự phát triển của World Cup, giúp các khoảnh khắc trên sân cỏ tiếp tục sống trong ký ức người hâm mộ.

Nguồn tin: FIFA