Ống kính và những câu chuyện chưa bao giờ cũ của World Cup

Những khoảnh khắc đời thường phía sau sân cỏ của World Cup
Tại World Cup 1970 ở Mexico, thủ môn Sepp Maier của Tây Đức từng xuất hiện bên chiếc máy ảnh, tạo nên hình ảnh thú vị bên cạnh vai trò quen thuộc trên sân cỏ. Bốn năm sau, tại World Cup 1974 ở Tây Đức, một nhân viên an ninh tranh thủ chụp ảnh Jairzinho trong buổi tập của đội tuyển Brazil.
Cũng tại giải đấu năm 1974, những người làm công tác ghi hình vẫn kiên trì tác nghiệp giữa trời mưa trong trận Hà Lan thắng Argentina 4-0. Máy ảnh không chỉ hướng về các cầu thủ, mà còn ghi lại những khoảnh khắc bên lề, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
World Cup 1978 tiếp tục mang đến nhiều hình ảnh thú vị. Bên cạnh những nhiếp ảnh gia tác nghiệp trên sân, một cổ động viên mang theo ống kính tele để ghi lại diễn biến giải đấu. Hai tuyển thủ Pháp Marius Trésor và François Bracci còn vui đùa với máy quay, cho thấy những phút giây thoải mái giữa không khí thi đấu căng thẳng.
Khi ống kính ghi lại cảm xúc của những huyền thoại World Cup
Tại World Cup 1986 ở Mexico, sau chiến thắng 3-2 của Italy trước Hàn Quốc, Paolo Rossi và Marco Tardelli cùng chụp ảnh. Trong khi đó, đội trưởng tuyển Anh Bryan Robson, dù bị chấn thương, vẫn dùng máy ảnh ghi lại hình ảnh các đồng đội trước trận tứ kết gặp Argentina. Tuyển Anh sau đó thất bại với tỷ số 1-2.
Bốn năm sau, Paul Gascoigne làm mặt hài hước trước máy quay trước trận bán kết World Cup 1990 giữa Anh và Tây Đức. Trận đấu kết thúc với thất bại của tuyển Anh trên chấm luân lưu. Đến World Cup 1998, các nhiếp ảnh gia đồng loạt giơ máy ghi lại khoảnh khắc đội tuyển Pháp đánh bại Brazil 3-0 trong trận chung kết.
Những hình ảnh ấy tiếp tục nối dài qua các kỳ giải. Trước trận Argentina gặp Nigeria tại World Cup 2010, Diego Maradona hướng ánh nhìn về phía máy quay. Trong trận tứ kết cùng năm, Wesley Sneijder ăn mừng trước ống kính sau bàn gỡ hòa cho Hà Lan trước Brazil, rồi ghi bàn đánh đầu quyết định chiến thắng cho đội bóng áo cam.
Từ Spidercam đến khoảnh khắc đăng quang
Công nghệ ghi hình ngày càng phát triển, mang đến những góc nhìn mới cho khán giả. Tại World Cup 2014 ở Brazil, hệ thống Spidercam ghi lại trận Mexico gặp Cameroon trong điều kiện trời mưa, mở ra góc quan sát bao quát sân đấu từ trên cao.
Ở World Cup 2022, hình ảnh Lionel Messi tiến về phía chiếc cúp sau khi Argentina đánh bại Pháp trên chấm luân lưu trong trận chung kết đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu.
Đến World Cup 2026, máy ảnh và máy quay tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển. Neymar và Bruno Guimarães ghi lại hình ảnh các đồng đội trong buổi chụp ảnh tập thể của Brazil. Chris Richards ăn mừng trước máy quay sau khi tuyển Mỹ thắng Paraguay 4-1 ở trận ra quân. Trong khi đó, Spidercam ghi lại khoảnh khắc các cầu thủ Pháp tập hợp trước trận đấu với Senegal.
Qua nhiều thập niên, thiết bị ghi hình không chỉ lưu giữ bàn thắng, chiến thắng hay thất bại. Những khung hình còn kể lại câu chuyện về con người, cảm xúc và sự phát triển của World Cup, giúp các khoảnh khắc trên sân cỏ tiếp tục sống trong ký ức người hâm mộ.
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