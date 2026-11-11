Nỗ lực để 100% người dân TP. Hồ Chí Minh có hồ sơ sức khỏe điện tử

Hoạt động khám sức khỏe miễn phí tại phường An Hội Tây

Chưa tới 6 giờ 30 phút sáng, cán bộ y tế đã có mặt chuẩn bị sẵn sàng tại buổi thăm khám sức khỏe miễn phí cho người dân do Phường An Hội Tây kết hợp đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều người dân cũng đã đến để chờ vào khám. Từ đo huyết áp, lấy máu, cho đến các hoạt động khám cơ bản được diễn ra trong trật tự và niềm phấn khởi của bà con trên địa bàn phường.

Người dân đến chờ khám sức khỏe miễn phí từ sáng sớm

Bà Nguyễn Thị My (Khu phố 3, phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Lúc đầu, mình nghĩ chỉ khám đơn giản, nhưng khi vào khám rồi thì mới được các bác sĩ tư vấn, rồi vạch ra cụ thể về bệnh của mình, từ đó mình mới nhận thức được là sức khỏe mình rất là quan trọng."

Cùng là người đến khám sức khỏe tại phường An Hội Tây, ông Nguyễn Văn Vinh (Khu phố 14, phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Bản thân tôi không phải đi xếp hàng ra bệnh viện, như vậy là tôi rất mừng và cảm ơn đội ngũ bác sĩ."

"Người dân rất ủng hộ việc khám sức khỏe định kỳ này để lập cái sổ sức khỏe điện tử theo suốt cái vòng đời của người dân"- ông Trần Ngọc Hưng (Khu phố 3, phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh).

Số hóa dữ liệu và định hướng y tế chủ động

Việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử không chỉ phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin cá nhân mà còn góp phần hình thành dữ liệu phục vụ công tác quản lý, dự báo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Cài đặt app Công dân số để làm hồ sơ sức khỏe điện tử

Theo Thạc sĩ Y tế Đinh Công Dũng - Phó Giám đốc Trạm Y tế phường An Hội Tây: "Mục đích khám là sớm phát hiện ra để tổng xét, kết định sớm và điều trị. Sau khi khám tầm khoảng 3 ngày thì kết quả có thể hiện trên app Công dân số. Nhưng nếu người dân không nhận được kết quả trên app Công dân số thì có thể liên hệ ra trạm y tế để được hỗ trợ để được nhận được kết quả xét nghiệm của mình. Biết được cái tình trạng sức khỏe của mình như thế nào."

Nói về tiện ích của hồ sơ sức khỏe điện tử, ông Trần Đoàn Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây cho biết: "Hồ sơ sức khỏe điện tử để người dân, bản thân người dân và gia đình có thể theo dõi được và có những cái thông tin hữu ích. Đồng thời hệ thống về y tế, hệ thống chăm sóc cũng có khả năng là dự báo, đánh giá và có những giải pháp hữu hiệu để mà chúng ta thực hiện cái việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn."

Nỗ lực của y, bác sĩ trong công tác thăm khám

Ông Vũ Văn Biển (Khu phố 9, phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: "Qua đây thì mong các cấp chính quyền thường xuyên tổ chức những buổi khám sức khỏe định kỳ hằng năm để cho mình phát hiện được thứ nhất là bản thân và thứ hai là cho toàn thể gia đình và cộng đồng."

Từ những buổi khám sức khỏe miễn phí, dữ liệu sức khỏe của người dân từng bước được số hóa, tạo nền tảng cho việc quản lý sức khỏe xuyên suốt vòng đời. Qua đó, từng bước xây dựng nền y tế chủ động, hiện đại, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.