Theo thông tin cập nhật đến 18 giờ ngày 13/11/2026 từ UBND phường Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh), sự cố xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm ở số 81 Bùi Văn Ba do anh Cao Thế Hiển (sinh năm 1974) làm chủ. Theo đó, hiện trường vụ nổ khí gas (hiện chưa rõ nguyên nhân) đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cả về người lẫn nhà cửa của các hộ dân xung quanh .

Thiệt hại cụ thể sau vụ nổ khí gas ở phường Tân Thuận

Tính đến 18 giờ ngày 13/11/2026, cơ quan chức năng ghi nhận có 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường và 10 người khác bị thương đã được khẩn trương đưa đến các bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Khung cảnh đổ nát, khói bụi bao trùm khu vực đường Bùi Văn Ba ngay sau khi xảy ra vụ nổ khí gas trưa 13/11

Khẩn trương cứu nạn, điều tra và hỗ trợ nạn nhân tại TP. Hồ Chí Minh

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị nghiệp vụ gồm PC01, PC07, PC09 Công an TP. Hồ Chí Minh cùng Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 6 trực tiếp tham gia công tác cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường và xác minh làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ nổ khí gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh) làm sập hoàn toàn 2 căn nhà cùng nhiều công trình lân cận hư hỏng nặng

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Đồng thời, vào chiều ngày 13/11/2026, đoàn công tác của phường Tân Thuận đã tháp tùng đồng chí Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đến các bệnh viện để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân cùng gia đình bị ảnh hưởng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng phương tiện cơ giới triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, thu dọn đống đổ nát dưới trời mưa tại hiện trường vụ nổ khí gas ở phường Tân Thuận

Ngoài ra, UBND phường Tân Thuận cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức ngay khi có kết luận từ cơ quan chức năng.