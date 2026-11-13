CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Nổ khí gas ở phường Tân Thuận: 2 người tử vong, 10 người bị thương

MC ZI
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Vụ nổ khí gas ở phường Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh) xảy ra trưa 13/11 đã làm 2 người tử vong tại hiện trường và 10 người bị thương. Sự cố cũng khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn cùng nhiều công trình lân cận hư hỏng nặng.

Theo thông tin cập nhật đến 18 giờ ngày 13/11/2026 từ UBND phường Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh), sự cố xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm ở số 81 Bùi Văn Ba do anh Cao Thế Hiển (sinh năm 1974) làm chủ. Theo đó, hiện trường vụ nổ khí gas (hiện chưa rõ nguyên nhân) đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cả về người lẫn nhà cửa của các hộ dân xung quanh .

Thiệt hại cụ thể sau vụ nổ khí gas ở phường Tân Thuận

Tính đến 18 giờ ngày 13/11/2026, cơ quan chức năng ghi nhận có 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường và 10 người khác bị thương đã được khẩn trương đưa đến các bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Nổ khí gas ở phường Tân Thuận: 2 người chết, 10 người bị thương - Ảnh 1.

Khung cảnh đổ nát, khói bụi bao trùm khu vực đường Bùi Văn Ba ngay sau khi xảy ra vụ nổ khí gas trưa 13/11

Khẩn trương cứu nạn, điều tra và hỗ trợ nạn nhân tại TP. Hồ Chí Minh

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị nghiệp vụ gồm PC01, PC07, PC09 Công an TP. Hồ Chí Minh cùng Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 6 trực tiếp tham gia công tác cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường và xác minh làm rõ nguyên nhân.

Nổ khí gas ở phường Tân Thuận: 2 người chết, 10 người bị thương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ khí gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh) làm sập hoàn toàn 2 căn nhà cùng nhiều công trình lân cận hư hỏng nặng

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Đồng thời, vào chiều ngày 13/11/2026, đoàn công tác của phường Tân Thuận đã tháp tùng đồng chí Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đến các bệnh viện để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân cùng gia đình bị ảnh hưởng.

Nổ khí gas ở phường Tân Thuận: 2 người chết, 10 người bị thương - Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng phương tiện cơ giới triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, thu dọn đống đổ nát dưới trời mưa tại hiện trường vụ nổ khí gas ở phường Tân Thuận

Ngoài ra, UBND phường Tân Thuận cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức ngay khi có kết luận từ cơ quan chức năng.

Tin liên quan

Vụ nghi nổ khí gas sập mái nhà ở TP. Hồ Chí Minh: Phong tỏa hiện trường để điều tra

Vụ nghi nổ khí gas sập mái nhà ở TP. Hồ Chí Minh: Phong tỏa hiện trường để điều tra

Ngày 2/8, Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ nghi nổ khí gas lúc 4 giờ sáng trên đường Hà Huy Giáp.

60 Giây Sáng ngày 14/7/2026 | Triệt phá đường dây mua bán thuốc nổ quân dụng

60 Giây Sáng ngày 14/7/2026 | Triệt phá đường dây mua bán thuốc nổ quân dụng

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 14/7/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Microsoft gặp sự cố kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng hàng loạt dịch vụ trực tuyến

Microsoft gặp sự cố kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng hàng loạt dịch vụ trực tuyến

Công nghệ 07:45 13/11/2026

Ngày 12/11, sự cố kỹ thuật tại Microsoft khiến nhiều dịch vụ của tập đoàn công nghệ này, trong đó có Microsoft 365, Outlook và Teams, bị gián đoạn trong hơn 5 giờ, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng.

TP.HCM dự thảo 12 giá trị cốt lõi định hình con người trong thời đại mới

TP.HCM dự thảo 12 giá trị cốt lõi định hình con người trong thời đại mới

Văn hóa - Giải trí 12:06 13/11/2026

HTV đăng tải toàn văn dự thảo (lần 4) về báo cáo thuyết minh cơ sở lý luận, thực tiễn và luận giải nội hàm ‘Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới’ của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nhằm tiếp tục ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân trước khi hoàn thiện dự thảo.

Vụ nổ ở cửa hàng gas TP. Hồ Chí Minh: Đã cứu 10 người, 1 người tử vong

Vụ nổ ở cửa hàng gas TP. Hồ Chí Minh: Đã cứu 10 người, 1 người tử vong

Xã hội 16:53 13/11/2026

Trong vụ nổ gây sập đổ nhiều nhà tại phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, có 11 người đã được lực lượng chức năng tìm kiếm, giải cứu, đưa đến các bệnh viện cấp cứu. Trong số này, có hai ca thương tích nặng phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng một người đã tử vong

Cập nhật xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau 5 tuần bình chọn

Cập nhật xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau 5 tuần bình chọn

Văn hóa - Giải trí 17:54 13/11/2026

(HTV) - Bảng xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau tuần 5 ghi nhận hàng loạt cú lội ngược dòng ngoạn mục ở 14 hạng mục. Đáng chú ý, Ái Phương, Võ Điền Gia Huy và chương trình Running Man 2026 đồng loạt vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu.

Xem thêm