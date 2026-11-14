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Văn hóa - Giải trí

Nicolas Cage nhập vai huyền thoại John Madden trong phim tiểu sử mới

THÙY DƯƠNG
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Nicolas Cage gây chú ý với màn hóa thân thành John Madden trong bộ phim tiểu sử cùng tên. Kathryn Hahn, bạn diễn vào vai Virginia Madden, nhận xét nam diễn viên không chỉ thay đổi diện mạo nhờ hóa trang mà còn thể hiện sự nhập vai sâu sắc, tạo nên hình ảnh khác biệt trên màn ảnh.

Nicolas Cage biến đổi từ ngoại hình đến thần thái

Chia sẻ với Reuters, Kathryn Hahn cho biết Nicolas Cage duy trì lớp hóa trang và phục hình trong suốt quá trình ghi hình "Madden". Những lớp hóa trang này giúp nam diễn viên có diện mạo gần với John Madden, đồng thời tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong cách anh thể hiện nhân vật.

Hahn cho biết cô có cảm giác chưa thực sự gặp Nicolas Cage trong thời gian làm việc chung, bởi nam diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh của huyền thoại bóng bầu dục. Nữ diễn viên nhận xét Cage đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, đến mức sự biến đổi không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài mà còn đến từ bên trong.

Nicolas Cage nhập vai huyền thoại John Madden trong phim tiểu sử mới - Ảnh 1.

Nicolas Cage hóa thân thành huyền thoại bóng bầu dục John Madden trong bộ phim tiểu sử cùng tên (Ảnh: Reuters)

Trong phim, Kathryn Hahn đảm nhận vai Virginia Madden, vợ của John Madden. Theo cô, câu chuyện không nên chỉ tập trung vào những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp thể thao của nhân vật mà cần khai thác cả những khía cạnh đời thường, đặc biệt là những thử thách trong đời sống hôn nhân và gia đình.

Hahn cho rằng việc đưa những chi tiết ít được biết đến trong mối quan hệ của hai vợ chồng lên màn ảnh giúp nhân vật trở nên chân thực, có chiều sâu hơn. Đây cũng là yếu tố tạo nên tính nhân văn cho bộ phim, thay vì chỉ xây dựng chân dung John Madden qua danh tiếng và những dấu mốc nghề nghiệp.

Tái hiện hành trình của một biểu tượng thể thao Mỹ

Được đạo diễn bởi David O. Russell, "Madden" kể lại hành trình của John Madden từ sự nghiệp huấn luyện bóng bầu dục đến vai trò bình luận viên truyền hình và dấu ấn trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Phim đưa khán giả trở lại giai đoạn Madden dẫn dắt đội Oakland Raiders giành chiến thắng tại Super Bowl dưới quyền chủ sở hữu Al Davis. Sau đó, ông tham gia quá trình xây dựng trò chơi điện tử Madden NFL cùng hãng Electronic Arts. Thương hiệu này về sau trở thành một trong những loạt trò chơi thể thao có sức ảnh hưởng lớn.

Nicolas Cage nhập vai huyền thoại John Madden trong phim tiểu sử mới - Ảnh 2.

Nicolas Cage và Kathryn Hahn tham dự buổi công chiếu phim Madden tại Culver City, California (Mỹ), ngày 4/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Sau khi rời vị trí huấn luyện viên, Madden tiếp tục ghi dấu ấn với vai trò bình luận viên. Với phong cách truyền tải sôi nổi, kiến thức chuyên môn sâu rộng và khả năng phân tích trận đấu, ông trở thành một trong những tiếng nói quen thuộc của bóng bầu dục Mỹ. Sự nghiệp truyền hình của Madden kéo dài khoảng ba thập niên, trước khi ông nghỉ hưu vào năm 2009.

Ngoài Nicolas Cage và Kathryn Hahn, dàn diễn viên còn có Christian Bale trong vai Al Davis và Sienna Miller hóa thân thành Carol Davis, vợ của ông. Miller chia sẻ cô ấn tượng trước sự gắn bó giữa hai vợ chồng Davis, đặc biệt là sự tận tâm mà họ dành cho nhau.

Thông qua câu chuyện về thể thao, công việc và gia đình, "Madden" hướng đến khắc họa nhiều khía cạnh trong cuộc đời của một nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Mỹ. Phim ra mắt tại một số rạp chọn lọc vào ngày 11/11, trước khi phát hành trên nền tảng Prime Video ngày 18/11/2026.

Nguồn: Reuters

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