Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này:

Thưa Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới,

Thưa Trưởng đoàn các nước, các Đại sứ và Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia và học giả,

Thưa Lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương,

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đã đến TP. Hồ Chí Minh tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu.

Tôi trân trọng cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm qua và đóng góp vào việc xây dựng Diễn đàn Kinh tế mùa Thu trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa chính phủ, doanh nghiệp, và cộng đồng khoa học.

Những hoạt động kết nối, trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu công nghệ trong 2 ngày vừa qua đã thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và mong muốn hợp tác của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam nói chung, các trọng tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng quan trọng như TP. Hồ Chí Minh nói riêng; đồng thời đã mở ra nhiều cơ hội kết nối và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Chủ đề Diễn đàn "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" đặt ra một câu hỏi mang ý nghĩa thời đại: Trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến rất nhiều biến động và thay đổi nhanh chóng, chúng ta hợp tác như thế nào để không chỉ thích ứng với sự thay đổi, vượt qua thách thức mà còn cùng nhau chủ động kiến tạo những động lực phát triển mới vì một tương lai tốt đẹp hơn?

Thưa các quý vị,

Thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức vô cùng to lớn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; chiến tranh, xung đột tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức dẫn tới xu hướng đa cực, điều chỉnh chính sách, phân mảnh kinh tế, tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngày càng mạnh mẽ; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, phức tạp.

Trong khi đó, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo cùng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc phát triển toàn cầu.

Trong bối cảnh ấy, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương.

Hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia.

Trong giai đoạn phát triển mới, chỉ có đoàn kết và hợp tác, cùng chia sẻ trách nhiệm và hành động tập thể, cùng kết nối thị trường và nguồn lực, cùng kết nối tri thức, công nghệ và con người mới có thể mang lại cho các quốc gia sự phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao sức chống chịu trước các cú sốc và biến động.

Đồng thời, hợp tác cũng không chỉ dừng ở các tuyên bố hay cam kết mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể, có thể đo lường.

Thưa các quý vị,

Trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả; từ một đất nước còn nhiều khó khăn, Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP rất cao, một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, một đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong chín tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao gắn với ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 9,01%, cao nhất kể từ 2011; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến nay đạt trên 987 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến cả năm 2026 ước vượt 1.100 tỷ USD; riêng trong tháng 10/2026, kinh tế Việt Nam đã xuất siêu trên 5,7 tỷ USD. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp thứ 43/139 nền kinh tế, trong đó Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa. Việt Nam cũng đã chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026.

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chúng tôi xác định giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn mang tính bản lề với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Việt Nam đã xác lập lộ trình chiến lược phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…

Trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới. Chúng tôi xác định tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Đây không chỉ là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới.

Với tinh thần đó, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế theo hướng kiến tạo phát triển nhằm mở ra không gian phát triển mới, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế và tạo điều kiện để các địa phương, các vùng, các cực tăng trưởng, nhất là các đô thị đặc biệt, phát huy đầy đủ tiềm năng.

Đồng thời, chúng tôi đang triển khai đồng bộ các quyết sách chiến lược về phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo lao động chất lượng cao; khuyến khích mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Những định hướng nêu trên thể hiện một thông điệp nhất quán: Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển, động lực tăng trưởng mới.

Để cùng phát huy "tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ "đầu tư tại Việt Nam", mà "đầu tư cùng Việt Nam"; không chỉ "sản xuất tại Việt Nam", mà còn cùng nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất một số nội dung cụ thể để trao đổi (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Theo đó, tại Diễn đàn hôm nay tôi đề xuất một số nội dung cụ thể để chúng ta cùng trao đổi:

Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần phải trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới…

Thứ hai, WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các "cơ sở thử nghiệm có kiểm soát", tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung, dài hạn cho phát triển. Trong đó, trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành nơi kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thưa các quý vị,

Ngày nay, không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ nhìn vào lợi ích của riêng mình. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, cầu thị học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các đối tác để giải quyết những thách thức chung, định hình những cơ hội phát triển mới.

Chính phủ Việt Nam kỳ vọng với sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy những sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại những kết quả cụ thể và lâu dài. Chính phủ luôn trân trọng những ý kiến tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đối với mỗi đề xuất khả thi, chúng tôi sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể; đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời.

Bốn trụ cột của Diễn đàn năm nay - vai trò của siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; và vai trò của khu vực tư nhân - cần được kết nối thành một chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm và kết quả cụ thể. Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong trong đầu tư và đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức và giải pháp; các đối tác quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác triển khai nguồn lực.

Thưa các quý vị,

Tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay có công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về các quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung. Tại Diễn đàn hôm nay, Việt Nam gửi đi thông điệp rõ ràng: sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển; sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị; và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.

Chúc Diễn đàn thành công tốt đẹp.

Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!



