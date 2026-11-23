Những câu chuyện tình đi cùng chiều dài lịch sử

Tối 22/11, tại Nhà hát Truyền hình HTV, chương trình “Vầng trăng cổ nhạc” lần thứ 267 với chủ đề “Huyền sử tình yêu” đã mang đến không gian nghệ thuật đậm màu sắc lịch sử và văn hóa dân tộc. Trước giờ diễn, nhiều khán giả đã có mặt từ sớm để check-in, nhận vé và lưu lại những khoảnh khắc tại nhà hát, thể hiện sự quan tâm dành cho chương trình cũng như nghệ thuật cải lương.

Khán giả đến sớm tại Nhà hát Truyền hình HTV, check-in và nhận vé tham dự chương trình “Vầng trăng cổ nhạc” lần thứ 267 (Ảnh: Quốc Anh)

Mở đầu đêm diễn là ca cảnh “Tiên Rồng” do TS. NSƯT Lê Nguyên Đạt sáng tác, sử dụng hai ca khúc “Đồng bào” và “Con rồng cháu tiên”. Qua phần thể hiện của Bùi Trung Đẳng, Ngân Huyền, Hoàng Khiêm, Triệu Lộc, Giáng Tâm cùng nhóm múa Bạch Dương, tiết mục tái hiện hình ảnh cội nguồn dân tộc với trống đồng, chim Lạc, tre trúc và không gian núi rừng hùng vĩ.

Ca cảnh “Tiên Rồng” mở ra chủ đề chương trình bằng tinh thần hào hùng, gợi nhắc truyền thống dựng nước và tình cảm gắn bó giữa những người con cùng chung nguồn cội.

Ca cảnh “Tiên Rồng” với sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng, Nghệ sĩ Ngân Huyền, Nghệ sĩ Hoàng Khiêm, Nghệ sĩ Triệu Lộc, Nghệ sĩ Giáng Tâm và nhóm múa Bạch Dương (Ảnh: Thùy Dương)

Tiếp nối hành trình trở về với những câu chuyện xưa, trích đoạn “Truyền tích Cổ Loa” của tác giả Nguyên Phương - Lê Nguyễn, do NSƯT Lê Nguyên Đạt dàn dựng, đưa khán giả đến với bi kịch tình yêu Mỵ Châu - Trọng Thủy. Với sự tham gia của Nghệ sĩ Minh Trường và Nghệ sĩ Nhã Thy, câu chuyện được tái hiện qua những diễn biến kịch tính, làm nổi bật mối quan hệ giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm đối với đất nước.

Số phận của Mỵ Châu vẫn luôn để lại nhiều suy ngẫm trong lòng hậu thế. Đó là câu chuyện về niềm tin trong tình yêu, nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự tỉnh táo và trách nhiệm khi vận mệnh quốc gia đặt trước những lựa chọn của mỗi con người.

Minh Trường và Nhã Thy trong trích đoạn cải lương “Truyền tích Cổ Loa” (Ảnh: Quốc Anh)

Nếu “Truyền tích Cổ Loa” gợi nỗi day dứt về một mối tình bi kịch, ca cảnh “Hòn vọng phu” lại khắc họa vẻ đẹp của lòng thủy chung, son sắt. Tác phẩm sử dụng âm nhạc của Lê Thương, phần vọng cổ của Đặng Huyền Thanh, với sự tham gia của NSƯT Đào Vũ Thanh, Nghệ sĩ Huỳnh Thoa, Ca sĩ Thu Trang, Ca sĩ Tống Hạo Nhiên và nhóm múa Bạch Dương.

Hình ảnh người phụ nữ bồng con chờ chồng, hóa thành núi đá qua năm tháng đã trở thành biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt Nam. Từ câu chuyện nàng Tô Thị ở xứ Lạng, tiết mục còn gợi nhắc những địa danh Vọng Phu ở nhiều vùng miền, cho thấy sức lan tỏa của hình tượng người phụ nữ thủy chung trong đời sống văn hóa dân tộc.

NSƯT Đào Vũ Thanh cùng các nghệ sĩ trong ca cảnh “Hòn vọng phu” (Ảnh: Quốc Anh)

Tình riêng, nghĩa lớn và thông điệp về tình người

Tiếp tục mạch cảm xúc về những số phận gắn với vận mệnh đất nước, ca cảnh “Huyền Trân công chúa” của tác giả Viễn Hùng, có sử dụng ca khúc cùng tên của NSƯT Nhất Sinh, được thể hiện qua phần biểu diễn của NSƯT Cẩm Tiên, Nghệ sĩ Châu Thanh, Ca sĩ Lê Thu Uyên và nhóm múa Bạch Dương.

Câu chuyện về nàng công chúa nhà Trần với cuộc hành trình về phương Nam được tái hiện bằng ngôn ngữ ca diễn cải lương. Qua đó, chương trình gợi mở những suy ngẫm về sự hy sinh hạnh phúc riêng, khi tình cảm cá nhân gắn liền với những quyết định có ý nghĩa đối với non sông.

NSƯT Cẩm Tiên, Nghệ sĩ Châu Thanh và Ca sĩ Lê Thu Uyên trong ca cảnh “Huyền Trân công chúa” (Ảnh: Quốc Anh)

Ở một sắc thái khác, trích đoạn “Câu thơ yên ngựa” của tác giả Hoàng Yến, chuyển thể cải lương bởi Ngọc Văn - NSND Thanh Tòng, do NSƯT Hoa Hạ dàn dựng, đưa khán giả đến với những biến động chốn cung đình. NSƯT Tú Sương, Nghệ sĩ Điền Trung, Nghệ sĩ Thanh Thảo, Nghệ sĩ Hoàng Hải và Nghệ sĩ Trọng Hiếu đã góp phần khắc họa những xung đột giữa ân oán cá nhân, phép nước và lẽ công bằng.

Không chỉ tái hiện câu chuyện lịch sử, trích đoạn còn gửi gắm thông điệp về sự chính trực, tinh thần thượng tôn phép nước và trách nhiệm đối với nhân dân. Đây cũng là những giá trị vẫn có ý nghĩa trong đời sống hôm nay.

NSƯT Tú Sương cùng các nghệ sĩ trong trích đoạn “Câu thơ yên ngựa” (Ảnh: Quốc Anh)

Khán giả theo dõi chương trình, thưởng thức những tiết mục nghệ thuật mở màn mang âm hưởng hào hùng, đậm bản sắc dân tộc (Ảnh: Quốc Anh)

Khép lại chương trình là tiết mục tân cổ “Người Việt mình thương nhau” với phần tân nhạc của Jacob – Châu Đăng Khoa và vọng cổ của Nguyễn Thiên Đăng. NSND Quế Trân, NSƯT Thu Vân, Ca sĩ Thu Trang, Nghệ sĩ Giáng Tâm cùng nhóm múa Bạch Dương và các nghệ sĩ tham gia đã mang đến phần kết giàu cảm xúc, hướng đến tình đồng bào, sự sẻ chia và truyền thống nhân nghĩa.

NSND Quế Trân, NSƯT Thu Vân cùng các nghệ sĩ biểu diễn tiết mục tân cổ “Người Việt mình thương nhau” (Ảnh: Quốc Anh)

Với chủ đề “Huyền sử tình yêu”, chương trình “Vầng trăng cổ nhạc” lần thứ 267 đã kết nối nhiều câu chuyện và thân phận trong dòng chảy lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật cải lương. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, nhưng cùng gặp nhau ở những giá trị về tình yêu, lòng thủy chung, sự hy sinh và tình thương giữa con người với con người.

Qua đó, chương trình tiếp tục góp phần gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật cải lương, đồng thời đưa những câu chuyện lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả hôm nay.

Xem đầy đủ tại link: https://www.youtube.com/live/T0-eqYeLAc4?si=KoZaOAVuy5uGQSLu