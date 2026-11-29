Những dấu mốc lịch sử và truyền thống dân tộc

Mở đầu tháng là Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12). Đây là dịp nâng cao nhận thức về HIV/AIDS, khuyến khích dự phòng, xét nghiệm và điều trị sớm. Ngày này cũng nhấn mạnh việc xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử, tạo điều kiện để người sống chung với HIV được chăm sóc sức khỏe và hòa nhập cộng đồng.

Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12) ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần gương mẫu và trách nhiệm của cựu chiến binh trong đời sống xã hội.

Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026) tròn 82 năm và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2026) tròn 37 năm. Đây là dịp tri ân những hy sinh, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ngày kỷ niệm đồng thời khẳng định vai trò của nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Những ngày quốc tế hướng đến cộng đồng

Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12) thúc đẩy quyền bình đẳng và sự hòa nhập của người khuyết tật. Thông điệp hướng đến xây dựng môi trường sống không rào cản, tạo điều kiện để mọi người tiếp cận giáo dục, việc làm và các dịch vụ thiết yếu.

Ngày Quốc tế Ôm tự do (04/12) lan tỏa thông điệp về sự yêu thương, sẻ chia và kết nối giữa người với người. Những cái ôm chân thành không chỉ mang lại cảm giác ấm áp, mà còn góp phần xóa nhòa khoảng cách, khích lệ tinh thần và lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Ngày Quốc tế Chống tham nhũng (09/12) nhấn mạnh vai trò của minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình. Qua đó, kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cá nhân cùng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tham nhũng.

Ngày Quốc tế Núi (11/12) nâng cao nhận thức về vai trò của hệ sinh thái núi đối với môi trường và đời sống con người; đồng thời kêu gọi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và sinh kế của cộng đồng miền núi.

Ngày Quốc tế Đoàn kết nhân loại (20/12) đề cao tinh thần hợp tác, tương trợ giữa các quốc gia và cộng đồng. Qua đó, nhấn mạnh vai trò của sự đoàn kết trong giải quyết những thách thức chung và hướng đến phát triển bền vững.

Những dịp lễ cuối năm

Lễ Giáng sinh (25/12) là dịp lễ quan trọng đối với cộng đồng Kitô giáo, kỷ niệm ngày Chúa Giêsu ra đời. Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo, Giáng sinh còn lan tỏa thông điệp yêu thương, hòa bình và sẻ chia, là dịp để các gia đình sum họp.

Các ngày kỷ niệm trong tháng 12/2026 không chỉ gắn với những dấu mốc lịch sử mà còn mang nhiều thông điệp thiết thực đối với đời sống hiện đại. Đây là dịp để mỗi người nhìn lại truyền thống, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và cùng gìn giữ những giá trị tốt đẹp trong xã hội.