Theo LHQ, mỗi ngày trên thế giới vẫn có khoảng 1.600 người tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS.

Trong báo cáo cập nhật toàn cầu thường niên, Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết số ca tử vong liên quan đến AIDS trong năm 2025 giảm xuống khoảng 570.000 người, mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ qua, so với 600.000 người năm 2024 và 1,3 triệu người năm 2010. Kết quả này chủ yếu nhờ độ bao phủ ngày càng rộng và chất lượng được cải thiện của các chương trình điều trị, chăm sóc.

Theo số liệu tại 172 quốc gia, khoảng 41 triệu người trên thế giới đang sống chung với HIV trong năm 2025, trong đó 32,1 triệu người được tiếp cận liệu pháp kháng virus (ARV). Số người nhiễm mới HIV ước tính khoảng 1,2 triệu người, giảm so với 1,3 triệu người năm 2024 và thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 3,5 triệu người năm 1994. UNAIDS nhận định việc mở rộng điều trị ARV không chỉ giúp người nhiễm HIV duy trì sức khỏe mà còn góp phần giảm nguy cơ lây truyền virus.

Bên cạnh đó, những tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển thuốc dự phòng cũng mở ra triển vọng mới. UNAIDS đánh giá thuốc lenacapavir dạng tiêm, sử dụng 6 tháng một lần, cùng các phương pháp dự phòng tác dụng kéo dài đang được nghiên cứu có thể giúp bảo vệ thêm hàng triệu người trước nguy cơ lây nhiễm HIV.

Tuy nhiên, UNAIDS cho biết nguồn tài trợ quốc tế dành cho các chương trình phòng, chống HIV đã giảm 18% trong năm qua, gây gián đoạn và làm suy yếu các hoạt động tại nhiều quốc gia. Trong đó, đóng góp của Mỹ - nhà tài trợ quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực này - giảm 26% trong giai đoạn 2024-2025, trong khi các khoản giải ngân từ Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét giảm 13% trong năm 2025.

Theo UNAIDS, mặc dù nhiều chính phủ đã nhanh chóng tìm cách duy trì các chương trình điều trị HIV, các dịch vụ dự phòng và hệ thống hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề. Số lượng xét nghiệm HIV và xét nghiệm tải lượng virus giảm, trong khi số người lần đầu tiên bắt đầu điều trị cũng đi xuống. Khu vực châu Phi phía Nam sa mạc Sahara, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của HIV, được dự báo sẽ phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng nhất.

Giám đốc điều hành UNAIDS Winnie Byanyima cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng hoàn toàn có thể phòng tránh. Việc các cơ sở y tế đóng cửa, nhân viên tiếp cận cộng đồng mất việc và người dân không được tiếp cận dịch vụ dự phòng có thể dẫn tới những ca nhiễm mới trong tương lai.

UNAIDS cũng lưu ý các số liệu hiện tại chưa phản ánh đầy đủ tác động của những gián đoạn tài trợ trong năm 2025, do đó những hậu quả nghiêm trọng nhất có thể vẫn chưa xuất hiện. Việc cắt giảm xét nghiệm, dự phòng, hỗ trợ cộng đồng và điều trị có nguy cơ làm gia tăng lây nhiễm HIV, số ca mắc bệnh liên quan đến AIDS và tử vong trong thời gian tới.

Theo UNAIDS, kể từ khi dịch HIV/AIDS xuất hiện, khoảng 92 triệu người đã nhiễm HIV, trong đó có 44,2 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS. LHQ đặt mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030. Dù thừa nhận những biến động toàn cầu và khó khăn tài chính đang gây sức ép lớn đối với nỗ lực này, UNAIDS khẳng định mục tiêu trên vẫn có thể đạt được nếu cộng đồng quốc tế khôi phục và tăng cường các nguồn lực cần thiết.

Nguồn: https://baotintuc.vn/cuoc-chien-chong-hivaids-doi-mat-nguy-co-thut-lui-do-thieu-kinh-phi-post1405670.html