Đơn giản hóa thủ tục hành chính cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Một trong những chính sách có tác động trực tiếp đến người dân có hoàn cảnh khó khăn là Quyết định số 4255/QĐ-BNNMT ngày 11/11/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2026.

Theo đó, thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Cơ sở dữ liệu lĩnh vực giảm nghèo được công bố để các cơ quan có thẩm quyền khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Việc tra cứu được thực hiện thông qua số định danh cá nhân, giúp cơ quan giải quyết thủ tục xác thực tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo và khai thác thông tin về hộ gia đình, thành viên cũng như kết quả công nhận.

Quy định mới góp phần giảm giấy tờ người dân phải cung cấp khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan, hạn chế tình trạng phải xuất trình nhiều lần giấy tờ chứng minh hoàn cảnh. Trường hợp cơ sở dữ liệu chưa có thông tin, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm phối hợp với chính quyền cấp xã để kiểm tra, cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu.

Thay đổi quy định đánh giá học sinh các cấp

Thi tuyển vào lớp 10 Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ ngày 1/12/2026, Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định đánh giá học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông chính thức có hiệu lực.

Thông tư hướng tới đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kết quả đánh giá học sinh, đồng thời tăng cường tính khách quan, công bằng và thực chất trong kiểm tra, đánh giá.

Đáng chú ý, đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, Sở có trách nhiệm chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Việc kiểm tra định kỳ được thực hiện vào cuối học kỳ I và cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I và cuối học kỳ 2 đối với học sinh lớp 9, lớp 12. Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và bảo đảm thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học.

Những điều chỉnh này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng đánh giá, hạn chế sự chênh lệch trong kiểm tra giữa các trường, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan quản lý giáo dục theo dõi chất lượng dạy và học.

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật

Từ ngày 7/12/2026, Nghị định số 395/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực.

Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, phục vụ công tác phòng ngừa, chăm sóc, nuôi dưỡng, can thiệp, trị liệu, hỗ trợ phục hồi, phát triển và hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng cần trợ giúp.

Đối tượng được quan tâm gồm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và những người cần được chăm sóc, bảo vệ theo quy định pháp luật.

Việc hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người yếu thế, đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Tăng cường bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước

Hồ Dầu Tiếng giữ vai trò điều tiết nguồn nước, bảo đảm cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt và góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai tại khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ ngày 20/12/2026, Nghị định số 402/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước chính thức có hiệu lực.

Theo quy định mới, các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa phải xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, xác định phạm vi ngập lụt vùng hạ du khi xảy ra sự cố hoặc vỡ đập; quy định cụ thể phương thức thông tin, cảnh báo đến chính quyền và người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Phương án ứng phó cũng phải được rà soát hằng năm, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với người dân sinh sống tại khu vực hạ du các hồ chứa, nhất là trong mùa mưa bão, khi nguy cơ mất an toàn công trình có thể gây ảnh hưởng lớn đến tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất.

Bên cạnh các chính sách trên, từ ngày 1/12/2026, Luật số 23/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng cũng chính thức có hiệu lực. Luật tiếp tục hoàn thiện quy định về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và bổ sung các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong hoạt động cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa.

Nguồn: TTXVN