Kho tàng sinh học khổng lồ của hành tinh

Nằm trong Lưu vực sông Congo - vùng rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới sau Amazon, Gabon hiện duy trì tới 88% diện tích lãnh thổ là rừng nguyên sinh. Cùng với các đại dương, dải rừng nhiệt đới này đóng vai trò là "lá phổi" chính điều hòa sinh thái hành tinh. Việc khám phá và bảo vệ hệ thực vật phi thường tại đây hiện là sứ mệnh cốt lõi của đội ngũ gồm 30 nhà thực vật học đang làm việc tại Viện Lưu trữ Thực vật Gabon.

Rừng già Gabon, nơi hơn 80% diện tích lãnh thổ được bao phủ bởi rừng nguyên sinh ẩn chứa nhiều bí mật về khảo cổ, lịch sử tiền sử và hệ sinh thái độc đáo chưa được khám phá hết

Sự đa dạng sinh học tại quốc gia châu Phi này vẫn chứa đựng nhiều ẩn số. Chia sẻ về quy mô của hệ sinh thái bản địa, nhà thực vật học Archange Boupoya - Giám đốc Viện Lưu trữ Thực vật Gabon, cho biết: "Ngày nay, tại Gabon, chúng tôi ước tính, xin nhấn mạnh đây chỉ là ước tính, có khoảng từ 7.000 đến 10.000 loài thực vật. Mỗi năm, khi thực hiện các chuyến khảo sát, chúng tôi đều phát hiện thêm trung bình 10 loài mới".

Gần nửa thế kỷ lưu giữ di sản thiên nhiên

Thông qua các chương trình hợp tác với giới khoa học Mỹ, các nhóm nghiên cứu Gabon thường xuyên tiến sâu vào rừng để thu thập các mẫu sinh học. Mọi kẽ lá, nhành cây mang về đều trải qua quy trình xử lý nghiêm ngặt, từ sấy khô trong lò nhiệt đến ghi chép số liệu học trước khi được đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phòng tiêu bản của Viện là nơi đang bảo quản khối lượng di sản với khoảng 100.000 mẫu thực vật

Trung tâm của chiến dịch bảo tồn này là phòng tiêu bản thực vật của Viện, nơi đang bảo quản khối lượng di sản sinh học đồ sộ với khoảng 100.000 mẫu thực vật. Tất cả được hệ thống hóa chặt chẽ theo thứ tự bảng chữ cái, trong đó có những mẫu vật lịch sử quý hiếm được lưu giữ nguyên vẹn từ năm 1880, đóng vai trò như những chứng nhân về sự tiến hóa tự nhiên của khu vực.

Theo giới chuyên môn, việc thu thập và lưu trữ tại Viện mới chỉ là bước khởi đầu. Hành trình định danh này còn đòi hỏi sự tham gia phân tích chuyên sâu của cả một mạng lưới các nhà thực vật học tại nhiều quốc gia, góp phần hoàn thiện bức tranh sinh thái của Lưu vực sông Congo và củng cố nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu.



