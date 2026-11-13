Nhóm nhạc K-Pop ảo LUMINA làm đại sứ thương hiệu Samsung Securities

Công ty môi giới chứng khoán Hàn Quốc Samsung Securities vừa chọn LUMINA, nhóm nhạc nữ K-Pop gồm 4 thành viên được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, làm đại sứ thương hiệu. Video ca nhạc đầu tay "Override" của nhóm đạt hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube sau khoảng 5 tuần phát hành.

Với khoảng 1.500 nội dung được sản xuất mỗi năm, Samsung Securities cần gương mặt xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhân viên có chuyên môn thì ít kinh nghiệm trước ống kính, còn chi phí mời người nổi tiếng lại khá cao.

Biểu trưng nhận diện của LUMINA - nhóm nhạc nữ K-Pop gồm 4 thành viên được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (A.I.), vừa được Samsung Securities chọn làm đại sứ thương hiệu

Theo giới chuyên môn, trí tuệ nhân tạo có thể giúp giảm chi phí sản xuất và hỗ trợ ca sĩ tập bài mới. Tuy nhiên, việc mô phỏng hình ảnh nghệ sĩ và đăng tải hàng loạt ca khúc do công nghệ này tạo ra cũng làm dấy lên lo ngại về quyền lợi của người sáng tạo.

Ông Park Sang-cheol - Chủ tịch Hiệp hội Ca sĩ Hàn Quốc chia sẻ: "Biểu diễn trực tiếp có sức hấp dẫn riêng, thể hiện dấu ấn cá nhân của ca sĩ, kể cả qua những lỗi nhỏ. Ca sĩ có thể trò chuyện và tương tác trực tiếp với khán giả. Tôi không nghĩ trí tuệ nhân tạo có thể thay thế điều đó".

Giới chuyên môn nhận định sức hấp dẫn và sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ thật với khán giả trên sân khấu là giá trị mà các nhóm nhạc K-Pop ảo như LUMINA khó có thể thay thế

Các nhóm K-Pop ảo trước đây vẫn sử dụng giọng hát và chuyển động của nghệ sĩ thật. Còn LUMINA được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo.

Tại Hàn Quốc, những ca khúc sử dụng giọng hát tổng hợp cũng đã bắt đầu xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc.