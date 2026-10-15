Sau BABYMONSTER, YG Entertainment chuẩn bị ra mắt hai nhóm nhạc mới

YG chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nam 5 thành viên và nhóm nhạc nữ 4 thành viên

Thông tin trên được Giám đốc sản xuất Yang Hyun-suk chia sẻ thông qua bài đăng mang tên "FROM YG" trên blog chính thức của công ty vào ngày 14/10. Bài viết đề cập đến định hướng hoạt động tương lai của các nghệ sĩ trực thuộc, đồng thời tiết lộ tin tức về dự án ra mắt nhóm nhạc mới.

"Chúng tôi hiện đang chuẩn bị cho một nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên và một nhóm nhạc nữ 4 thành viên. Cả hai nhóm sẽ tiến hành thu âm các ca khúc demo vào cuối năm nay", ông Yang cho biết.

Giám đốc sản xuất Yang Hyun-suk xác nhận YG Entertainment đang chuẩn bị cho sự ra mắt của hai nhóm nhạc mới (Ảnh: Dispatch)

Về thời điểm ra mắt chính thức, đại diện YG khẳng định lịch trình cụ thể vẫn chưa được ấn định. Việc quyết định thời gian "chào sân" sẽ được chốt lại ngay sau khi các nhóm hoàn thiện ca khúc chủ đề.

Kỳ vọng tiếp nối TREASURE và BABYMONSTER

Sự xuất hiện của hai dự án tân binh tiếp tục đánh dấu bước mở rộng đội hình nghệ sĩ của YG Entertainment trong giai đoạn tới. Giám đốc sản xuất Yang Hyun-suk đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ tiếp theo: "Hai nhóm nhạc này sẽ cùng với TREASURE và BABYMONSTER đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt tương lai của YG Entertainment".

TREASURE và BABYMONSTER là hai nhóm nhạc được Giám đốc sản xuất Yang Hyun-suk kỳ vọng sẽ cùng thế hệ tân binh sắp ra mắt (Ảnh: YG Entertainment)

Ông Yang Hyun-suk cũng cam kết đang nỗ lực hết sức để đảm bảo cả hai nhóm có thể ra mắt trong trạng thái hoàn hảo và sẵn sàng nhất.

Theo kế hoạch, các thông tin chi tiết hơn về định hướng tương lai và những dự án sắp tới của YG sẽ được đích thân Yang Hyun-suk thông báo thông qua một video "YG Announcement" (thông báo từ YG) dự kiến phát hành vào cuối năm nay.

Nguồn: Dispatch