Nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới và định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh nhìn lại 40 năm Đổi mới và vai trò tiên phong

Toàn cảnh phiên khai mạc hội thảo khoa học "TP. Hồ Chí Minh với sự nghiệp Đổi mới (1986 - 2026) – Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh với sự nghiệp Đổi mới (1986 - 2026) – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo là dịp nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới, đánh giá những đóng góp của thành phố trong quá trình tìm tòi, thử nghiệm các mô hình và cách làm mới, đồng thời thảo luận những định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu là cán bộ, nhà khoa học và lực lượng vũ trang chăm chú theo dõi các tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh vai trò chủ động của TP. Hồ Chí Minh từ những năm 1979. Trong bối cảnh cơ chế quản lý kinh tế tập trung bộc lộ nhiều hạn chế, thành phố đã triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh linh hoạt, mạnh dạn tháo gỡ rào cản nhằm giải phóng sức sản xuất.

Những kinh nghiệm thực tiễn này đã góp phần tạo tiền đề cho công cuộc Đổi mới đất nước năm 1986.

TP. Hồ Chí Minh cần những động lực tăng trưởng mới

Hình ảnh tài liệu tư liệu lịch sử và các định hướng chiến lược kinh tế qua các thời kỳ được trình bày tại hội thảo

Sau 40 năm, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ của khu vực phía Nam và cả nước.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng những động lực tăng trưởng truyền thống đang dần bộc lộ giới hạn. Điều này đặt ra yêu cầu thành phố cần chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, kết nối vùng và chất lượng nguồn nhân lực cũng được xác định là những vấn đề cần tập trung giải quyết.

Gần 170 tham luận đóng góp giải pháp phát triển Thành phố

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến và thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn tiếp theo

Hội thảo thu hút gần 170 tham luận từ gần 40 cơ sở nghiên cứu. Các tham luận đóng góp luận cứ khoa học và thực tiễn, đồng thời đề xuất những giải pháp và động lực mới cho quá trình phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

Qua đó, hội thảo góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong chặng đường 40 năm Đổi mới, hướng đến mục tiêu phát triển thành phố nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.