Nhiệt độ trung bình tháng 10 cao nhất trong 65 năm qua

Ngày 2/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 10/2026, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn từ 1 – 2 độ C, riêng khu vực Bắc Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn 2 – 3 độ C; ngoại trừ một số nơi ở Nam Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 – 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

Ngoài ra nhiệt độ trung bình tháng 10/2026 trên phạm vi toàn quốc là 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1,74 độ C, đây là giá trị cao nhất từng ghi nhận được trong chuỗi số liệu quan trắc tính từ năm 1961.

Trong tháng 10/2026, đã ghi nhận 61 trạm có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ; đồng thời cũng ghi nhận 98 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ; trong đó có 87 trạm khí tượng tại khu vực Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3% (trong đó xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn là 4%).

Tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 – 2 độ C. Tháng 12/2026 và tháng 1/2027 nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1 -2 độ C.

Tháng 11/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 15 - 30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khu vực Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20 - 40%.

Tháng 12/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 – 20 mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ Quảng Trị - TP Huế phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20 - 40mm, Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50 – 100 mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có tổng lượng mưa thấp hơn 10 – 20 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 01/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30 mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Tại khu vực Bắc Bộ, tháng 11/2026, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi cao hơn. Tháng 12/2026 và 01/2027, tổng lượng mưa phổ biến 30 – 60 mm/tháng, có nơi cao hơn.

Khu vực Trung Bộ, tháng 11/2026, tổng lượng mưa tại các tỉnh Thanh Hóa- Hà Tĩnh phổ biến từ 40 – 80 mm, có nơi cao hơn; khu vực từ Quảng Trị - TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 200 – 400 mm, có nơi cao hơn, Cao nguyên Trung bộ phổ biến 30 - 50 mm.

Tháng 12/2026, tổng lượng mưa từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 30 - 60mm, có nơi cao hơn; khu vực từ Quảng Trị - TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ từ 150 – 300 mm, có nơi cao hơn; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 10 – 20 mm, có nơi cao hơn.

Tháng 1/2027, tổng lượng mưa từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 20 – 40mm, khu vực từ Quảng Trị - TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 50 - 100 mm, Cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa.

Khu vực Nam Bộ, tháng 11/2026, tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi cao hơn. Tháng 12/2026, tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi cao hơn. Tháng 1/2027, phổ biến ít mưa.

Các chuyên gia cho biết, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn tổng lượng mưa cùng thời kỳ (tổng lượng mưa trên Biển Đông: 2,8 cơn; đổ bộ vào đất liền: 1,1 cơn).

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn tổng lượng mưa. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn tổng lượng mưa cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Trong tháng 11 - 12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, cần lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm tại nhiều nơi ở Trung Bộ ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn: https://baotintuc.vn/nhiet-do-trung-binh-thang-10-cao-nhat-trong-65-nam-qua-post1399318.html