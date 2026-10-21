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Thể thao

Nhật Bản vô địch đồng đội nam thế giới lần thứ ba liên tiếp

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Nhật Bản giành Huy chương Vàng đồng đội tại Giải vô địch thế giới 2026 ở Rotterdam, Hà Lan. Bứt phá ở hai lượt thi cuối, các vận động viên Nhật Bản vượt qua những đối thủ cạnh tranh, qua đó lần thứ ba liên tiếp đăng quang, tiếp tục khẳng định sức mạnh trên đấu trường thế giới.

Nhật Bản bứt phá ở thời điểm quyết định

Bước vào hai lượt thi cuối, đội tuyển Nhật Bản vẫn phải nỗ lực để cải thiện vị trí trước sức ép từ Vương quốc Anh và Trung Quốc. Tuy nhiên, các vận động viên xứ sở mặt trời mọc đã có màn trình diễn ổn định ở giai đoạn quyết định, đạt tổng điểm 251,928 để giành ngôi vô địch.

Nhật Bản vô địch đồng đội nam thế giới lần thứ ba liên tiếp - Ảnh 1.
Nhật Bản vô địch đồng đội nam thế giới lần thứ ba liên tiếp - Ảnh 2.
Nhật Bản vô địch đồng đội nam thế giới lần thứ ba liên tiếp - Ảnh 3.

Vận động viên Daiki Hashimoto ăn mừng sau khi giúp Nhật Bản giành Huy chương Vàng đồng đội nam tại Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới 2026 ở Rotterdam, Hà Lan (Ảnh: Reuters)

Vận động viên Daiki Hashimoto đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của đội nhà. Nhà vô địch Olympic năm 2020 và ba lần vô địch thế giới nội dung toàn năng kết thúc phần thi xà đơn bằng cú tiếp đất chắc chắn, giúp Nhật Bản bảo toàn lợi thế và khép lại cuộc tranh tài với tấm Huy chương Vàng.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Nhật Bản vô địch đồng đội nam tại giải thế giới, nối tiếp thành công tại Olympic Paris 2024.

Nga trở lại bục huy chương, cùng Trung Quốc giành vé Olympic

Nhật Bản vô địch đồng đội nam thế giới lần thứ ba liên tiếp - Ảnh 4.

Đội tuyển Nga nhận Huy chương Bạc nội dung đồng đội nam tại Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới 2026, diễn ra ở Rotterdam Ahoy, Hà Lan, ngày 20/10/2026 (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Nga, thi đấu dưới tên gọi “World Gymnastics 2”, giành Huy chương Bạc với 250,329 điểm. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong lần trở lại đấu trường đồng đội quốc tế lớn sau gần bốn năm. Các vận động viên Nga thi đấu với tư cách trung lập, không sử dụng quốc kỳ và quốc ca Nga tại giải.

Nhật Bản vô địch đồng đội nam thế giới lần thứ ba liên tiếp - Ảnh 5.

Ba đội tuyển đứng đầu đều giành suất tham dự Olympic Los Angeles 2028 (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc xếp thứ ba với 249,193 điểm, trong khi Vương quốc Anh tụt xuống vị trí thứ tư sau sự cố ngã của Courtney Tulloch ở nội dung xà kép. 

Kết quả tại Rotterdam tiếp tục cho thấy tính cạnh tranh cao của thể dục dụng cụ nam thế giới, khi khoảng cách điểm số giữa các đội giành huy chương không lớn và những lượt thi cuối có thể quyết định thứ hạng chung cuộc.

Nguồn: Reuters

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