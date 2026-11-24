Cây thông linh sam Concolor cao khoảng 5,5 mét được chuyển đến từ trang trại Silent Night Evergreens ở thị trấn Endeavor, bang Wisconsin.

Cây thông được Nhà Trắng lựa chọn hồi tháng 9, sau khi trang trại thuộc sở hữu của gia đình Chapman giành chiến thắng trong cuộc thi Cây thông Quốc gia do Hiệp hội Cây thông Giáng sinh Quốc gia Mỹ tổ chức.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chia sẻ: “Đây là một cây thông rất đẹp. Tôi biết ơn vì có gia đình, sức khỏe và chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.”

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đón cây thông Noel 2026 sẽ được trưng bày tại Phòng Xanh của Nhà Trắng

Cây thông Giáng sinh năm 2026 sẽ được trưng bày tại Phòng Xanh của Nhà Trắng trong suốt mùa lễ hội.

Đây là lần thứ tư, trang trại Silent Night Evergreens được lựa chọn cung cấp cây thông Giáng sinh cho Nhà Trắng. Trước đó, trang trại này từng cung cấp cây thông vào các năm 1998, 2003 và 2017.



