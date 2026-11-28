Hành trình sáng tác gắn bó với tuổi thơ

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình “Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ”, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ (28/11/1926-28/11/2026). Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp của ông đối với văn học thiếu nhi Việt Nam, đồng thời giúp bạn đọc hôm nay nhìn lại cuộc đời và hành trình sáng tác của một cây bút tiêu biểu.

Nhà thơ Phạm Hổ sinh tại An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), mất ngày 4/5/2007 tại Hà Nội. Ông sáng tác ở nhiều lĩnh vực như thơ, văn, kịch, dịch thuật và hội họa, dành tác phẩm cho cả người lớn lẫn trẻ em. Tuy nhiên, dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông vẫn là những sáng tác dành cho thiếu nhi.

Góc trưng bày về nhà thơ Phạm Hổ tại Bảo tàng Văn học Việt Nam (Hà Nội) (Ảnh: TTXVN)

Sinh ra trong gia đình có truyền thống văn chương, Phạm Hổ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954), tại Liên khu V, ông theo học lớp hội họa do họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung phụ trách. Sau đó, ông tham gia thực hiện loại sách “Hoa kháng chiến” dành cho thiếu nhi. Cũng trong giai đoạn này, bài thơ “Chú bò tìm bạn” ra đời, trở thành một trong những tác phẩm được nhiều thế hệ độc giả nhỏ tuổi yêu mến.

Sau năm 1954, Phạm Hổ tập kết ra Bắc, tiếp tục hoạt động văn học nghệ thuật. Tháng 6/1957, ông là một trong 12 thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng. Trong quá trình hoạt động, ông từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho việc phát triển lực lượng sáng tác văn học dành cho trẻ em.

Những tác phẩm lưu dấu qua nhiều thế hệ

Hơn nửa thế kỷ sáng tác, Phạm Hổ để lại di sản phong phú với hàng chục tập thơ, tập truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình. Nhiều tác phẩm như “Chú bò tìm bạn”, “Mười quả trứng tròn”, “Chuyện hoa chuyện quả”, “Nàng tiên nhỏ thành Ốc” đã trở thành những tác phẩm quen thuộc, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Thơ và truyện của Phạm Hổ có sức hấp dẫn từ ngôn ngữ giản dị, trong sáng, giàu nhạc điệu và sự hồn nhiên. Từ những hình ảnh gần gũi trong đời sống, ông khơi gợi ở trẻ em tình yêu thiên nhiên, tình bạn, lòng nhân ái và khả năng rung cảm trước vẻ đẹp của thế giới xung quanh.

Các ấn phẩm thơ và truyện của nhà thơ Phạm Hổ (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Không chỉ sáng tác, nhà thơ còn tích cực bồi dưỡng, khuyến khích các cây bút trẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam. Những đóng góp của ông được ghi nhận qua nhiều giải thưởng văn học, nghệ thuật, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm, bạn đọc có dịp tham quan không gian trưng bày các ấn phẩm của Phạm Hổ, được gia đình và độc giả sưu tầm, gìn giữ từ những ngày đầu ông sáng tác.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ là dịp nhìn lại hành trình sáng tạo và những đóng góp của ông đối với văn học thiếu nhi. Các bài thơ, câu chuyện giàu cảm xúc của ông tiếp tục lưu giữ giá trị nghệ thuật, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ qua nhiều thế hệ.

Nguồn: TTXVN