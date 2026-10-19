Nhà ga tàu điện ngầm - Điển hẹn thể thao ở Trung Quốc

Tại ga Công viên Thiên Hà, người dân có thể chạy bộ trên máy, tập tạ hoặc chơi thể thao ngay bên cạnh khu vực hành khách đi lại, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày. Khoảng 1.600 mét vuông không gian nhà ga đã được cải tạo thành 7 sân pickleball và 3 khu tập quần vợt.

Mô hình thể thao ngay tại ga tàu điện ngầm giúp người dân tối ưu thời gian, tạo điều kiện để mọi người vận động nhiều hơn

Chị Ivy, người dân cho biết mô hình này khuyến khích mọi người vận động nhiều hơn. Việc nhìn thấy mọi người tập ngay khi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm có thể truyền cảm hứng cho nhiều người.

Ga Công viên Thiên Hà kết nối 3 tuyến tàu điện ngầm, phục vụ các khu dân cư và khu thương mại trên khắp Quảng Châu.

Theo hệ thống tàu điện ngầm Quảng Châu, các cơ sở thể thao tại hai nhà ga ghi nhận hơn 5.500 lượt khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua. Thành phố này cũng đang tiếp tục chuyển đổi các đầu mối giao thông khác thành không gian tập luyện và giải trí.



