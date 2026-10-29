Người hiến máu tình nguyện đủ điều kiện có thể được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT trong 1 năm

Nghị quyết 44 cụ thể hóa các quy định về chính sách an sinh xã hội, hướng đến mở rộng quyền lợi và nâng cao phúc lợi cho người dân.

Theo đó, ngân sách TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% mức đóng BHYT trong thời hạn 12 tháng đối với người hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên, chưa có thẻ BHYT và duy trì hiến máu tối thiểu 2 lần mỗi năm. Chính sách nhận được sự quan tâm của nhiều người đã gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện

Chính sách an sinh tiếp thêm động lực cho người hiến máu

Đã tham gia hiến máu 39 lần, chị Nguyễn Thị Kim Hằng, ngụ xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh, vẫn chưa có điều kiện mua thẻ BHYT do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đối với chị, chính sách hỗ trợ mới mang ý nghĩa thiết thực, giúp giảm bớt nỗi lo về chi phí chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật.

Chia sẻ về chính sách, chị Hằng bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh khi được quan tâm, hỗ trợ thông qua chính sách mới.

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế mang lại thêm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu tình nguyện đủ điều kiện

Bên cạnh giấy chứng nhận ghi nhận quá trình hiến máu tình nguyện, việc hỗ trợ thẻ BHYT còn là hình thức động viên thiết thực đối với những người thường xuyên tham gia hiến máu cứu người. Chính sách góp phần khích lệ tinh thần sẻ chia, tạo thêm động lực để phong trào hiến máu tiếp tục được duy trì và lan tỏa trong cộng đồng.

Rà soát đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ BHYT

Theo thống kê, TP. Hồ Chí Minh hiện có gần 40.000 người từng hiến máu từ 20 lần trở lên. Trong đó, khoảng 7.500 người duy trì hiến máu ít nhất 2 lần mỗi năm. Các đơn vị liên quan đang tiến hành rà soát nhằm xác định những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 44.

Tại phường Long Hương, Hội Chữ thập đỏ địa phương đang phối hợp với các chi hội rà soát danh sách người tham gia hiến máu tình nguyện.

Hoạt động hiến máu tình nguyện tại phường Long Hương, TP. Hồ Chí Minh

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Long Hương cho biết, đơn vị phối hợp với các chi hội xác định những trường hợp đủ điều kiện, tổng hợp và trình hồ sơ lên cấp trên để thực hiện hỗ trợ BHYT theo quy định.

Công tác rà soát nhằm bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện để những người đủ tiêu chuẩn được tiếp cận quyền lợi chăm sóc sức khỏe.

Việc vận dụng hành lang pháp lý từ Luật Phát triển đô thị để ban hành Nghị quyết 44 thể hiện nỗ lực của TP. Hồ Chí Minh trong việc gắn phát triển đô thị với chăm lo đời sống người dân. Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao phúc lợi xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.