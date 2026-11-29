Công chứng là khâu quan trọng nhằm bảo đảm tính pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động công chứng đang mở ra phương thức thực hiện thủ tục thuận tiện hơn, giảm thời gian đi lại và chi phí cho người dân.

Ghi nhận tại Văn phòng công chứng Tân Quy, TP. Hồ Chí Minh, công chứng điện tử đã được triển khai trong các giao dịch liên quan đến đất đai, hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê và đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công chứng điện tử giúp giảm thời gian, giấy tờ trong giao dịch

Thay vì chuẩn bị nhiều hồ sơ giấy và trực tiếp di chuyển để thực hiện các thủ tục, người dân hiện có thể tiếp cận phương thức xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử. Việc tiếp nhận, xử lý và ký hồ sơ bằng phương thức này giúp giảm bớt những thao tác vốn mất nhiều thời gian.

Anh Nguyễn Hưng Phát - Công chứng viên Văn phòng công chứng Tân Quy, TP. Hồ Chí Minh cho biết, một số người dân đã chủ động tìm hiểu và yêu cầu văn phòng hỗ trợ thực hiện công chứng điện tử đối với các giao dịch liên quan đến đất đai, hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng cho thuê.

Đối với người dân, sự thay đổi này cũng mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục pháp lý. Ông Phan Thành Nhân, người dân xã Củ Chi, cho biết khi đến làm thủ tục thừa kế đất, ông mới biết đến hình thức công chứng điện tử và nhận thấy sự thuận tiện trong quá trình thực hiện. "Ví dụ hồi xưa mình phải đem giấy tờ cồng kềnh, nhưng giờ điện tử thì chỉ thao tác trên máy, chữ ký cũng trên máy", ông Phan Thành Nhân chia sẻ.

Người dân từng bước tiếp cận công chứng điện tử, góp phần giảm giấy tờ trong các giao dịch dân sự

Ngân hàng tiết kiệm thời gian khi đăng ký giao dịch bảo đảm

Không chỉ người dân, các tổ chức tín dụng cũng ghi nhận hiệu quả từ phương thức công chứng điện tử, nhất là đối với những hồ sơ giao dịch bảo đảm liên quan đến tài sản ở địa bàn xa.

Theo bà Nguyễn Anh Thư - Giám đốc Dịch vụ ngân hàng MB Củ Chi, trước đây, khi thực hiện hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản tại Bình Dương hoặc Vũng Tàu, nhân viên ngân hàng phải mất khoảng 3 - 4 giờ di chuyển đến văn phòng công chứng để nộp hồ sơ. Khi chuyển sang phương thức điện tử, thời gian nộp hồ sơ trực tuyến chỉ còn khoảng 15 phút. Việc rút ngắn thời gian xử lý không chỉ giúp ngân hàng tiết kiệm nguồn lực mà còn giảm chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch.

Ở khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ, bà Bùi Thị Bích Tuyền - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh cho biết, hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả và thanh toán trên môi trường điện tử, không sử dụng giấy đối với quy trình được đề cập.

Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công chứng trên môi trường số

Theo Thạc sĩ Hồ Nhật Tú Trinh - Trưởng Văn phòng công chứng Tân Quy, đơn vị hướng đến phát triển mô hình công chứng điện tử hiện đại, an toàn, thuận tiện và hiệu quả, phục vụ nhu cầu của người dân tại Củ Chi, Hóc Môn và khu vực Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, mô hình còn hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công chứng đối với công dân đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài trong phạm vi pháp luật cho phép.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của hoạt động công chứng vẫn là bảo đảm tính hợp pháp của giao dịch, xác định đúng chủ thể tham gia và bảo vệ quyền lợi của các bên. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ cần đi đôi với yêu cầu bảo đảm an toàn pháp lý trong từng quy trình nghiệp vụ.

Văn phòng công chứng Tân Quy hướng đến phát triển dịch vụ công chứng điện tử gắn với yêu cầu an toàn pháp lý

Để công chứng điện tử phát huy hiệu quả rộng hơn, sự phối hợp và liên thông giữa các tổ chức công chứng, cơ quan đăng ký đất đai, ngân hàng và các đơn vị liên quan đóng vai trò quan trọng. Khi các khâu được kết nối trên môi trường điện tử, thủ tục hành chính có thêm điều kiện để rút gọn, giảm giấy tờ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ.

Qua đó, công chứng điện tử không chỉ là sự thay đổi về phương thức thực hiện thủ tục mà còn là một bước tiến trong quá trình hiện đại hóa dịch vụ pháp lý, hướng đến phục vụ người dân ngày càng thuận tiện và hiệu quả hơn.