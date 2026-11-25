Người dân Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng tham gia chuỗi hoạt động chào mừng

Tối ngày 24/11, tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân Thành phố đã hào hứng đón xem buổi trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa nghệ thuật. Đây là hai trong nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và quảng bá công nghiệp văn hóa, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) trở nên vô cùng sôi động khi người dân và du khách từ khắp nơi đổ về để theo dõi chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D mapping.

Do hôm nay được nghỉ lễ nên nhiều gia đình đã chọn cách cùng nhau đón chào Ngày Văn hoá Việt Nam bằng việc ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ.

Đây là buổi trình chiếu nghệ thuật 3D mapping thứ hai với nền là khách sạn Rex, hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ Văn hóa-Đại đoàn kết tại Thành phố.

Trước đó vào tối 22/11, màn trình diễn ánh sáng trên nền kiến trúc trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được diễn ra.

Màn trình diễn ánh sáng đã khiến người dân Thành phố mãn nhãn và tự hào với thông điệp; Thành phố luôn trân trọng quá khứ nhưng hướng tới tương lai.

Ngay sau chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào bản sắc Việt, cùng ngày 24/11, lúc 21 giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại ba địa điểm gồm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu)

Rất nhiều du khách nước ngoài đã thích thú đón xem chương trình pháo hoa và ngạc nhiên khi biết, đây là Ngày Văn hoá Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ tại Thành phố đã đến từ rất sớm, canh chỉnh góc sẵn để chờ đợi ghi lại được khoảnh khắc đáng nhớ có một không hai trong đời.

Việc chọn bắn pháo hoa tầm cao giúp người dân nhiều nơi có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn trình diễn.

Năm nay, người dân Thành phố có thêm một lựa chọn địa điểm xem bắn pháo hoa, là bờ bên kia sông Saigon, khu vực Thủ Thiêm.

Pháo hoa rực rỡ đã thật sự khiến Ngày Văn hoá Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh trở nên tưng bừng, vui tươi.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố kỳ vọng mỗi người dân trở thành một chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa; mỗi gia đình, khu dân cư trở thành một không gian văn hóa giàu bản sắc, đoàn kết, nghĩa tình; các tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư, sáng tạo, phát triển sản phẩm văn hóa.

“Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” tiếp tục được nhấn mạnh như thông điệp xuyên suốt, cùng với tinh thần đại đoàn kết, để Thành phố Hồ Chí Minh phát huy bản sắc, khơi dậy sức sáng tạo và xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nguồn: https://nhandan.vn/nguoi-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-hao-hung-tham-gia-chuoi-hoat-dong-chao-mung-post1005213.html