Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 lần đầu được tổ chức trên phạm vi cả nước. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều hoạt động chào mừng ngày lễ được người dân hào hứng tham dự.
Tối ngày 24/11, tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân Thành phố đã hào hứng đón xem buổi trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa nghệ thuật. Đây là hai trong nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và quảng bá công nghiệp văn hóa, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Ngay sau chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào bản sắc Việt, cùng ngày 24/11, lúc 21 giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại ba địa điểm gồm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu)
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố kỳ vọng mỗi người dân trở thành một chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa; mỗi gia đình, khu dân cư trở thành một không gian văn hóa giàu bản sắc, đoàn kết, nghĩa tình; các tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư, sáng tạo, phát triển sản phẩm văn hóa.
“Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” tiếp tục được nhấn mạnh như thông điệp xuyên suốt, cùng với tinh thần đại đoàn kết, để Thành phố Hồ Chí Minh phát huy bản sắc, khơi dậy sức sáng tạo và xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
(HTV) - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề Tự hào bản sắc Việt sẽ chính thức diễn ra dưới hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại ba điểm cầu. Sự kiện được phát sóng trên kênh HTV4 kèm màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ.
(HTV) - Vụ nổ nghi do khí gas xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương. Chính phủ và chính quyền thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tập trung cứu chữa các nạn nhân, điều tra nguyên nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả.
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(HTV) - Sau 5 tháng đào tạo, 14 học viên khiếm thị cùng bước lên sân khấu trong dự án “Hào quang trong bóng tối”. Không chỉ là cơ hội thực hành diễn xuất, dự án còn mở ra nhiều tiềm năng trong việc đưa nghệ thuật bao hàm vào dòng chảy chung của văn hóa.
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