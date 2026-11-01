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Đời sống

Người đàn ông véo mũi, tát tài xế giữa đường ở Hà Nội bị khởi tố

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sau khi chặn đầu ô tô trên đường Dương Đức Hiền, Lê Xuân Hưng còn chửi bới, véo mũi và tát tài xế. Người đàn ông này vừa bị Công an Hà Nội khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 1/11, Công an xã Thuận An (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hưng (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Người đàn ông véo mũi, tát tài xế giữa đường ở Hà Nội bị khởi tố - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Xuân Hưng

Trước đó, sáng 11/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ dừng lại, chặn ngay trước đầu ô tô đang lưu thông trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An.

Sau khi chặn xe, người đàn ông liên tục chửi bới, véo mũi rồi tát vào mặt tài xế. Hành vi này diễn ra giữa đường, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện xung quanh.

Đoạn video sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của người đàn ông.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người xuất hiện trong video là Lê Xuân Hưng.

Tại cơ quan công an, Hưng đã khai nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Thuận An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguồn: Vietnamnet


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