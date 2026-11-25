Vào những đợt mưa lớn, nhiều tuyến đường tại phường Tân Thuận thường xuyên rơi vào tình trạng ngập sâu, có nơi nước dâng gần một mét, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Ông Phạm Doãn Luân - người dân sinh sống tại địa phương cho biết, mỗi lần đi qua những tuyến đường này, ông càng mong chờ ngày công trình ngăn triều hoàn thiện và phát huy hiệu quả.

Theo ông Luân, đây không chỉ là mong mỏi của riêng ông mà còn là kỳ vọng chung của người dân TP. Hồ Chí Minh. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ kỹ thuật đã nỗ lực triển khai công trình. Tuy nhiên, điều khiến ông và nhiều người dân quan tâm là liệu khi dự án đi vào vận hành, tình trạng ngập tại các khu vực sẽ được giải quyết triệt để hay chỉ có thể giảm bớt.

Trước băn khoăn này, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trungnam Group, kỹ sư trưởng Dự án, trước hết bày tỏ sự áy náy khi công trình chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, vốn dự kiến hoàn thành từ năm 2018. Đồng thời, ông cảm ơn người dân đã đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn của đơn vị trong quá trình triển khai dự án.

Về hiệu quả công trình, ông Nguyễn Tâm Tiến khẳng định toàn bộ khu vực nằm trong phạm vi thiết kế sẽ được bảo vệ trước tình trạng ngập do triều cường xâm nhập. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng đô thị, hệ thống kiểm soát triều cần được kết hợp đồng bộ với hệ thống thoát nước và các trạm bơm. Khi hệ thống thoát nước tại các tuyến đường vận hành thông suốt, nước được tiêu thoát kịp thời thì tình trạng ngập sẽ không xảy ra.

Ông Phạm Doãn Luân chia sẻ với phóng viên về tình trạng ngập lụt trước đây tại khu vực trước khi có hệ thống ngăn triều

Không chỉ kỳ vọng vào hiệu quả kiểm soát triều, người dân địa phương cũng ý thức được vai trò của cộng đồng trong việc duy trì hiệu quả công trình. Ông Triệu Văn Hưởng - người dân phường Tân Thuận cho biết, ông và nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực đều phấn khởi khi biết hệ thống ngăn triều được triển khai vận hành. Bởi trước đây, tình trạng ngập thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và việc đi lại.

Ông Hưởng kỳ vọng công trình sẽ góp phần từng bước cải thiện tình trạng ngập tại địa phương. Đồng thời, ông cho rằng mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung để hệ thống được vận hành thông suốt và phát huy hiệu quả.

Từ kỳ vọng của người dân có thể thấy, kiểm soát triều không đơn thuần là xây dựng những công trình ngăn nước. Đây còn là bài toán quản lý tổng thể dòng chảy đô thị, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa hệ thống kiểm soát triều, thoát nước và ý thức cộng đồng. Qua đó, công trình mới có thể phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện tình trạng ngập và chất lượng sống của người dân.