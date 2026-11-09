Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Lan tỏa giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống

Ngày 9/11 – Dấu mốc quan trọng trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13, được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Theo đó, ngày 09/11 hằng năm được chọn là Ngày Pháp luật Việt Nam.

Việc lựa chọn ngày 9/11 gắn với sự kiện lịch sử ngày 09/11/1946, khi Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua Hiến pháp năm 1946 – bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử lập hiến Việt Nam, thể hiện tư tưởng dân chủ, tinh thần độc lập dân tộc, đồng thời đặt nền tảng cho việc ghi nhận quyền con người, quyền công dân và tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước.

Trải qua các giai đoạn phát triển, những giá trị nền tảng của Hiến pháp năm 1946 tiếp tục được kế thừa và phát triển qua các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và 2013. Đến nay, Hiến pháp và pháp luật vẫn giữ vai trò nền tảng trong tổ chức, vận hành bộ máy nhà nước và quản lý xã hội.

Lan tỏa ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, Ngày Pháp luật Việt Nam còn góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời đề cao trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng và đất nước.

Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người dân chủ động học tập, tìm hiểu, chấp hành và bảo vệ pháp luật; từng bước hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong mỗi cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, việc lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng đến một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.



