Ngày hội Đại đoàn kết ở khu phố 28 Chánh Hưng

Ngày 15/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 28, phường Chánh Hưng là dịp nhìn lại những kết quả hoạt động của khu dân cư với 1.186 hộ gia đình sau hợp nhất, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết ghi nhận thành quả

Ngày hội được tổ chức với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình", hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 28, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, được tổ chức với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình"

Theo Ban Công tác Mặt trận khu phố 28, sau hợp nhất, khu phố hiện có 1.186 hộ gia đình. Trong năm 2026, các phong trào thi đua, hoạt động chăm lo an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai tại địa bàn dân cư.

Nổi bật, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã vận động đóng góp cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và Quỹ "Vì người nghèo" với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đại biểu và người dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố 28, cùng nhìn lại kết quả xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh và phát triển cộng đồng trong năm 2026

Trong công tác bảo vệ môi trường, khu phố duy trì hiệu quả một điểm "Góc phố xanh", đồng thời trồng thêm 152 cây xanh, hoa kiểng tại các tuyến hẻm, góp phần cải thiện cảnh quan khu dân cư.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng đạt kết quả tích cực, với hơn 95% hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội Đại đoàn kết khu phố 28, phường Chánh Hưng

Những kết quả này phản ánh sự tham gia của người dân trong các hoạt động chung, từ chăm lo đời sống, giữ gìn môi trường đến xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết hướng đến năm 2027

Phát huy những kết quả đạt được, khu phố 28 tiếp tục đăng ký thực hiện các công trình, mô hình thiết thực trong năm 2027, tập trung vào cải thiện cảnh quan, bảo đảm an toàn khu dân cư và tăng cường kết nối cộng đồng.

Trong đó có công trình "Tuyến hẻm muôn sắc hoa", hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; mô hình "Nhà trọ an toàn - không ma túy, không cháy nổ" nhằm nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, an toàn tại địa bàn.

Đại diện trao tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết, gắn với hoạt động xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư

Bên cạnh đó, mô hình "Khu phố số - kết nối nhanh" được đăng ký thực hiện, hướng đến tăng cường khả năng kết nối, trao đổi thông tin trong cộng đồng dân cư.

Dịp này, khu phố 28 vinh dự đón nhận quyết định công nhận khu dân cư "Đoàn kết - nghĩa tình - tự quản - an toàn" năm 2026.

Đại diện khu phố 28 giới thiệu các công trình, phần việc đăng ký thực hiện trong năm 2027, hướng đến xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn và nghĩa tình

Phường Chánh Hưng cũng tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư, ghi nhận những đóng góp tích cực cho các phong trào tại địa phương.

Thông qua các hoạt động tổng kết, biểu dương và đăng ký công trình mới, Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó, trách nhiệm của người dân, hướng đến xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn và nghĩa tình.



