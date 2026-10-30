Ngày 30/10, Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 29/10/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều được truyền hình, phát thanh trực tiếp, Quốc hội thảo luận về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027. Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Sau đó, các thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên thảo luận chiều 29/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại phiên thảo luận có 30 đại biểu phát biểu, 01 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số nội dung cụ thể sau: iêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; nguyên tắc, nguồn lực, hình thức thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (tiếp cận nguồn vốn, thông tin, mặt bằng sản xuất; chính sách thuế và kế toán; nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên trong mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước và phát triển thị trường; hỗ trợ pháp lý; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, nhiều lao động là người khuyết tật và doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo; hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa); chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo; Quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, tham gia chuỗi giá trị, mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế; trách nhiệm của chính quyền địa phương; việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan; hiệu lực thi hành; quy định chuyển tiếp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn: https://baotintuc.vn/ngay-3010-quoc-hoi-thao-luan-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-post1398457.html