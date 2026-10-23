CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thời sự

Ngày 23/10, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày 23/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, đã tìm thấy 822 hài cốt liệt sĩ, trong đó 329 bộ có di vật.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 23/10, các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát hiện trường tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, xử lý khối lượng đất hơn 600 m³ để mở rộng diện tích tìm kiếm. Nhằm bảo đảm tiến độ, đơn vị đã điều động phương tiện cơ giới gồm 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ việc đào bới, bốc dỡ và vận chuyển đất.

Ngày 23/10, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Ngày 23/10, lực lượng làm nhiệm vụ cất bốc thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật

Chi tiết kết quả qua 2 đợt tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ

Tính đến hết ngày 23/10/2026, chiến dịch tìm kiếm và quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã trải qua 2 giai đoạn:

Đợt 1: Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập thành công 731 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đã tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng theo đúng quy định.

Đợt 2 (triển khai từ ngày 15/10/2026 đến ngày 23/10/2026): Trọng tâm tìm kiếm được mở rộng tại Khu B. Trong khoảng thời gian này, các chiến sĩ đã tìm thấy 91 bộ hài cốt liệt sĩ đơn lẻ, trong đó có 22 bộ còn lưu giữ di vật kèm theo. Riêng trong ngày 23/10, lực lượng làm nhiệm vụ cất bốc thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật.

Tổng cộng 822 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy

Ngày 23/10, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.
Ngày 23/10, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.
Ngày 23/10, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.
Ngày 23/10, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.

Tính chung toàn bộ chiến dịch từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện và quy tập được 822 hài cốt liệt sĩ (với 329 bộ có di vật kèm theo) tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính chung toàn bộ chiến dịch từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện và quy tập được 822 hài cốt liệt sĩ (với 329 bộ có di vật kèm theo) tại Công viên Lê Thị Riêng, cụ thể: 789 hài cốt liệt sĩ được phát hiện và cất bốc riêng lẻ; 33 hài cốt liệt sĩ nằm tại 8 vị trí mộ tập thể (bao gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Hiện công tác đào bới, mở rộng địa bàn tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được đội Quy tập tiến hành khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ trọn vẹn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.


Tin liên quan

Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810

Ngày 22/10, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 810

(HTV) - Ngày 22/10, các lực lượng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 23/6 đến nay lên 810.

Cần Thơ hoàn thành lấy mẫu tại 17 nghĩa trang, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ | Thời sự trưa HTV ngày 22/10/2026

Cần Thơ hoàn thành lấy mẫu tại 17 nghĩa trang, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ | Thời sự trưa HTV ngày 22/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 22/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Phát hiện lỗ hổng trong nhiều trang web chính phủ châu Âu

Thế giới 23:13 22/10/2026

(HTV) - Nhiều trang web chính phủ và dịch vụ công tại châu Âu đã phải tạm ngừng hoạt động vào ngày 21/10 sau khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP.

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Xã hội 10:23 23/10/2026

Tối 22/10, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, vừa phối hợp các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát.

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Chính trị 10:25 23/10/2026

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 23/10 Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

Bắt sóng thị trường 23/10: VN-Index tăng 1,26% lên 1.760,63 điểm, giá xăng giảm hơn 1.600 đồng/lít | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 23/10: VN-Index tăng 1,26% lên 1.760,63 điểm, giá xăng giảm hơn 1.600 đồng/lít | NewZMoney

Kinh tế 08:00 23/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 23/10: VN-Index bứt phá hơn 21 điểm lên mức 1.760,63 điểm nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản và năng lượng. Giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, giá xăng trong nước đồng loạt giảm sâu hơn 1.600 đồng/lít.

Xem thêm