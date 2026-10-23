Ngày 23/10, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 23/10, các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát hiện trường tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, xử lý khối lượng đất hơn 600 m³ để mở rộng diện tích tìm kiếm. Nhằm bảo đảm tiến độ, đơn vị đã điều động phương tiện cơ giới gồm 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ việc đào bới, bốc dỡ và vận chuyển đất.

Ngày 23/10, lực lượng làm nhiệm vụ cất bốc thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật

Chi tiết kết quả qua 2 đợt tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ

Tính đến hết ngày 23/10/2026, chiến dịch tìm kiếm và quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã trải qua 2 giai đoạn:

Đợt 1: Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập thành công 731 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đã tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng theo đúng quy định.

Đợt 2 (triển khai từ ngày 15/10/2026 đến ngày 23/10/2026): Trọng tâm tìm kiếm được mở rộng tại Khu B. Trong khoảng thời gian này, các chiến sĩ đã tìm thấy 91 bộ hài cốt liệt sĩ đơn lẻ, trong đó có 22 bộ còn lưu giữ di vật kèm theo. Riêng trong ngày 23/10, lực lượng làm nhiệm vụ cất bốc thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật.

Tổng cộng 822 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy

Tính chung toàn bộ chiến dịch từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện và quy tập được 822 hài cốt liệt sĩ (với 329 bộ có di vật kèm theo) tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính chung toàn bộ chiến dịch từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện và quy tập được 822 hài cốt liệt sĩ (với 329 bộ có di vật kèm theo) tại Công viên Lê Thị Riêng, cụ thể: 789 hài cốt liệt sĩ được phát hiện và cất bốc riêng lẻ; 33 hài cốt liệt sĩ nằm tại 8 vị trí mộ tập thể (bao gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Hiện công tác đào bới, mở rộng địa bàn tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được đội Quy tập tiến hành khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ trọn vẹn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.



