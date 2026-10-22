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Cần Thơ hoàn thành lấy mẫu tại 17 nghĩa trang, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ | Thời sự trưa HTV ngày 22/10/2026

Thời sự
ĐỨC PHONG

Thời sự trưa HTV - Ngày 22/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Cần Thơ hoàn thành lấy mẫu tại 17 nghĩa trang, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm. Đến nay, Cần Thơ đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 17 nghĩa trang, đồng thời tìm kiếm, quy tập 158 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 1 của chiến dịch.

Cần Thơ hoàn thành lấy mẫu tại 17 nghĩa trang, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ | Thời sự trưa HTV ngày 22/10/2026 - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2026

Triển khai thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên năm 2026 với chủ đề: "Khát vọng tuổi trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh".

Cần Thơ hoàn thành lấy mẫu tại 17 nghĩa trang, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ | Thời sự trưa HTV ngày 22/10/2026 - Ảnh 2.
Cần Thơ hoàn thành lấy mẫu tại 17 nghĩa trang, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ | Thời sự trưa HTV ngày 22/10/2026 - Ảnh 3.

Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Triển lãm quốc tế về sản phẩm, thiết bị và công nghệ nông – lâm – ngư nghiệp (VietNam Growtech)

Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm thiết bị và Công nghệ Nông – Lâm - Ngư nghiệp vừa khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn và kéo dài đến hết ngày mai, 23/10.

Cần Thơ hoàn thành lấy mẫu tại 17 nghĩa trang, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ | Thời sự trưa HTV ngày 22/10/2026 - Ảnh 4.

Triển lãm quốc tế về sản phẩm, thiết bị và công nghệ nông – lâm – ngư nghiệp

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 22/10/2026.

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Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

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Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

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Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

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Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

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