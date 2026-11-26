Nhiều kết quả tích cực, vẫn còn những điểm nghẽn

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên ngành y tế TP. Hồ Chí Minh hoạt động trọn vẹn sau hợp nhất. Với quy mô dân số khoảng 14 triệu người, ngành đã nỗ lực duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thông suốt, đồng thời củng cố y tế cơ sở và thu hẹp khoảng cách chất lượng dịch vụ giữa các vùng.

Đến nay, Thành phố đã tổ chức khám sức khỏe cho hơn 10 triệu người dân, triển khai bệnh án điện tử tại 170 bệnh viện và thành lập 226 đội chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, toàn ngành vẫn đối mặt với 4 điểm nghẽn lớn, trong đó có những bất cập về cơ chế tài chính tại bệnh viện công lập và tình trạng thiếu hụt, phân bố nhân lực chưa đồng đều.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân sử dụng kiosk đăng ký khám bệnh tự động bằng căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt, góp phần giảm tải thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ

PGS. TS. Bác sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: “Một là những bất cập về cơ chế tài chính của các bệnh viện công lập. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố chi phí, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự kiến chi còn vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động và thu nhập của nhân viên y tế. Hai là nguồn nhân lực y tế còn thiếu và phân bố chưa đồng đều”.

Tập trung giải pháp phát triển hệ thống y tế

Bước sang năm 2027, ngành y tế Thành phố xác định tiếp tục phát triển hệ thống theo hướng hiện đại, công bằng, đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong 6 nhóm giải pháp trọng tâm, Thành phố chú trọng nhân rộng các đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại trạm y tế xã, phường, đặc khu; lồng ghép khám sức khỏe toàn dân vào quy trình tái khám đối với người mắc bệnh mạn tính và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đội ngũ y, bác sĩ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh Trường THCS Bình An, cụ thể hóa nỗ lực chăm sóc sức khỏe ban đầu và mở rộng độ bao phủ y tế đến từng nhóm đối tượng trên địa bàn Thành phố

Các giải pháp này hướng đến nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng tính liên tục trong theo dõi sức khỏe người dân, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện. Việc ứng dụng công nghệ và hoàn thiện quy trình khám, chữa bệnh cũng được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho cả người bệnh lẫn đội ngũ y tế.

Tháo gỡ cơ chế, chăm lo đội ngũ thầy thuốc

Xác định chăm lo cho đội ngũ thầy thuốc là đầu tư cho phát triển bền vững, thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh sẽ ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ thu nhập cho nhân viên y tế tại trạm y tế và các cơ sở bảo trợ xã hội.

Nhân viên y tế thực hiện khám tổng quát và lấy mẫu xét nghiệm máu cho người cao tuổi tại tuyến y tế cơ sở, hiện thực hóa mục tiêu khám sức khỏe toàn dân và theo dõi liên tục bệnh mạn tính tại cộng đồng

Thành phố cũng tiếp tục kiến nghị Trung ương tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến giá dịch vụ y tế và khung pháp lý về đấu thầu. Song song đó, việc hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung sẽ được khẩn trương triển khai nhằm giảm tải thủ tục hành chính, giúp y, bác sĩ tập trung hơn cho công tác chuyên môn và chăm sóc người bệnh.

Tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn về cơ chế, tài chính và nhân lực là yêu cầu quan trọng để ngành y tế TP. Hồ Chí Minh nâng cao năng lực hệ thống, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn của người dân.