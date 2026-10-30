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Thế giới

Ngân hàng Trung ương châu Âu "chốt" giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5%

TTXVN
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Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định duy trì lãi suất tiền gửi ở mức 2,5%, quyết định được công bố chỉ vài giờ sau khi bà Lagarde thông báo sẽ rời nhiệm sở sớm.

Ngân hàng Trung ương châu Âu "chốt" giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5%

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 29/10 quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh những lo ngại về chi phí năng lượng gia tăng và tình hình bất ổn tại Pháp càng thu hút sự chú ý sau thông báo từ chức sớm của Chủ tịch ECB Christine Lagarde.

Cụ thể, tại cuộc họp chính sách mới nhất, ECB duy trì lãi suất tiền gửi ở mức 2,5%, phù hợp với dự báo của hầu hết các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg. Quyết định được công bố chỉ vài giờ sau khi bà Lagarde thông báo sẽ rời nhiệm sở vào tháng 2/2027, sớm hơn nhiều tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, ECB cảnh báo mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài của cú sốc năng lượng, cùng những tác động gián tiếp và lan tỏa đến giá cả, có nguy cơ đẩy lạm phát tăng cao và làm suy yếu tăng trưởng kinh tế.

ECB cũng cho biết các điều kiện tài chính đã thắt chặt hơn kể từ cuộc họp trước, có thể gây sức ép giảm đối với cả lạm phát và tăng trưởng. Tuy nhiên, ngân hàng tiếp tục không đưa ra cam kết về những bước điều chỉnh chính sách tiếp theo.

Thông báo từ chức của bà Lagarde đã trở thành tâm điểm chú ý tại cuộc họp lần này, đồng thời mở ra cuộc đua kế nhiệm giữa hai cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha và Hà Lan, những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo chính sách tiền tệ của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Về chính sách lãi suất, ECB đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng sau hai lần tăng lãi suất kể từ khi cuộc xung đột tại Iran gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng.

Mặc dù lo ngại lạm phát có thể tăng lên gần gấp đôi mục tiêu 2%, các nhà hoạch định chính sách hiện chưa nhận thấy dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá dầu và khí đốt tăng đang lan rộng sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Trong khi đó, đà tăng trưởng kinh tế châu Âu, vốn duy trì tốt hơn dự kiến, đang có dấu hiệu suy yếu.

ECB nhận định dù tác động đầy đủ của cú sốc năng lượng vẫn chưa bộc lộ hết, lạm phát cơ bản nhìn chung vẫn ổn định và tiền lương chưa có phản ứng đáng kể trước tình hình giá năng lượng tăng cao.

Với quyết định này, ECB cùng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng được dự báo sẽ có động thái tương tự trong cuộc họp ngày 30/10 (giờ địa phương)./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ngan-hang-trung-uong-chau-au-chot-giu-nguyen-lai-suat-o-muc-25-post1145088.vnp

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