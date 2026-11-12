Ngầm hóa lưới điện, tạo diện mạo mới cho đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài

Hoàn thành ngầm hóa lưới điện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài

Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật gắn liền với quy hoạch mở rộng giao thông giúp nâng cao chất lượng cung cấp điện và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho đô thị

Dự án tái bố trí ngầm hóa lưới điện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài được triển khai trên đoạn từ đường Phan Văn Hớn đến đường Vĩnh Lộc, thuộc ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm. Đây là hạng mục nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường.

Theo phương án triển khai, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh đầu tư hệ thống hào kỹ thuật, sau đó bàn giao cho ngành điện thực hiện kéo cáp. Sau khi được bàn giao mặt bằng vào tháng 8/2025, Công ty Điện lực Hóc Môn phối hợp triển khai các hạng mục liên quan.

Đến cuối tháng 6/2026, công trình hoàn tất thi công, đóng điện và đưa vào vận hành. Các trụ điện trên tuyến cũng được tháo dỡ, góp phần tạo không gian thông thoáng và đồng bộ hơn cho hạ tầng đô thị.

Ngầm hóa hạ tầng góp phần chỉnh trang đô thị

Việc ngầm hóa lưới điện trên tuyến Nguyễn Ảnh Thủ nối dài góp phần hạn chế tình trạng dây điện chằng chịt trên không, cải thiện mỹ quan và bảo đảm sự đồng bộ với quá trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông.

Bên cạnh hiệu quả về cảnh quan, việc bố trí hệ thống điện ngầm còn hướng đến nâng cao chất lượng cung cấp điện, tối ưu hiệu quả khai thác hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực.

Đẩy mạnh ngầm hóa lưới điện giai đoạn 2026 – 2030

Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài trở nên thông thoáng và đồng bộ hơn sau khi hoàn tất thi công ngầm hóa lưới điện và tháo dỡ các trụ điện trên tuyến

Trong giai đoạn 2026 – 2030, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tiếp tục xây dựng kế hoạch ngầm hóa lưới điện theo định hướng quy hoạch đô thị và khả năng cân đối nguồn vốn.

Các khu vực được ưu tiên gồm những tuyến giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm, địa bàn phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế và văn hóa; đồng thời chú trọng di dời, sắp xếp hệ thống điện tại những tuyến đường có kế hoạch mở rộng.

Việc triển khai ngầm hóa theo hướng đồng bộ với quy hoạch và tiến độ phát triển đô thị được kỳ vọng nâng cao hiệu quả đầu tư, cải thiện chất lượng cung cấp điện và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.