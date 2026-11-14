NewZround: “Hò Tỏ Lời” – Cuộc hẹn của người trẻ với Hò Đồng Tháp

Ngày 13/11, nhóm sinh viên ngành Công nghệ truyền thông, Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh tổ chức talkshow "Hò Tỏ Lời: Lớp hò đặc biệt". Chương trình mang đến không gian để người trẻ lắng nghe, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm Hò Đồng Tháp.

Ở Đồng Tháp Mười, tiếng hò từng theo người dân qua những buổi chèo ghe, làm đồng. Khi lao động, người ta cất hò để chia sẻ nhọc nhằn và gửi gắm tâm tư. Khi gặp gỡ, câu hò còn trở thành lời hỏi thăm, đối đáp hay bày tỏ tình cảm. Bởi vậy, Hò Đồng Tháp mang cả giai điệu lẫn câu chuyện của con người miền sông nước.

Năm 2018, Hò Đồng Tháp được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với "Hò Tỏ Lời", những giá trị ấy được giới thiệu qua câu chuyện, âm thanh và trải nghiệm.

Một cuộc hẹn với Hò Đồng Tháp từ những thanh âm thân thuộc

Không gian trải nghiệm mở đầu bằng những hoạt động gần gũi, mang đậm dấu ấn văn hóa Đồng Tháp Mười. Tại "Nối câu Hò, kết nối giao duyên", người tham gia khám phá lời hò qua các mảnh ghép. Từ đó, những câu hò giao duyên được tái hiện bằng hình thức tương tác sinh động.

Trong khi đó, khu vực "Sóng giao duyên" đưa người tham dự trở về với những thanh âm xưa. Qua tư liệu âm thanh, giọng hò của cố nghệ sĩ Kim Nhụy một lần nữa được giới thiệu đến công chúng trẻ. Những tấm phiếu thông hành gắn với âm nhạc cũng góp phần lưu giữ dấu ấn của trải nghiệm.

Các hoạt động mang đến những cách tiếp cận khác nhau với Hò Đồng Tháp. Không chỉ tìm hiểu lời hò, người trẻ còn có dịp cảm nhận nét đẹp giao duyên trong văn hóa Nam Bộ.

Khách tham dự tương tác tại không gian trải nghiệm của talkshow “Hò Tỏ Lời”

Theo dấu tiếng Hò Đồng Tháp qua những câu chuyện đời và nghề

Chương trình mang đến cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân Nguyễn Thị Song Anh và Nghệ sĩ Ưu tú Văn Hai. Hai diễn giả chia sẻ những góc nhìn từ hành trình gắn bó với nghệ thuật truyền thống.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Song Anh là con gái của cố nghệ sĩ Kim Nhụy. Được mẹ truyền dạy từ năm 5 tuổi, cô đã có hơn 60 năm gắn bó với Hò Đồng Tháp. Với cô, tiếng hò còn gắn liền với những ký ức được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong phần "Khởi âm", câu chuyện về Hò Đồng Tháp được mở ra từ những ký ức và đời sống thường ngày. Đặc biệt, nét đẹp của hò giao duyên được đặt trong bối cảnh giao tiếp, biểu đạt tình cảm của người xưa. Qua đó, khán giả có thêm góc nhìn về những ý nghĩa ẩn sau câu hò mộc mạc.

Nghệ sĩ Ưu tú Văn Hai, tên thật Trần Văn Vận, mang đến chiều sâu từ kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật lâu năm. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2007 và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực sân khấu cải lương. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, ông còn tâm huyết với công tác giảng dạy, đào tạo các thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Nghệ nhân Song Anh trình diễn Hò Đồng Tháp cùng phần đệm đàn của NSƯT Văn Hai

Với vốn hiểu biết về âm nhạc dân tộc, ông góp thêm góc nhìn về nghệ thuật hò đối đáp. Những nội dung trao đổi cũng đề cập việc giới thiệu nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Trong đó, việc gìn giữ những nét đặc trưng của di sản luôn là yếu tố quan trọng.

Để tiếng hò ngân lên từ chính những trải nghiệm

Sau những câu chuyện tại "Khởi âm", chương trình tiếp nối bằng phần "Hòa âm" với trò chơi "Thanh âm dân tộc". Khán giả thử tài nhận biết nhạc cụ truyền thống qua những gợi ý lần lượt được hé lộ. Nhờ vậy, việc khám phá âm nhạc dân tộc trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn.

Tiếp nối hành trình là "Giao âm", phần thực hành Hò Đồng Tháp cùng nghệ nhân Nguyễn Thị Song Anh. Những câu hò cơ bản được cô hướng dẫn và thể hiện mẫu để khán giả làm quen. Hoạt động còn mở ra cơ hội cho người tham dự trực tiếp thử sức trên sân khấu.

Khán giả thử cất tiếng Hò Đồng Tháp trong phần thực hành “Giao âm”

Qua từng phần trải nghiệm, tiếng hò không chỉ hiện diện trong những câu chuyện và tư liệu âm thanh. Người tham dự còn có cơ hội cảm nhận nhịp điệu, cách thể hiện và nét đẹp của lời hò. Đây cũng là tinh thần của "lớp hò đặc biệt": khám phá di sản bằng cả sự lắng nghe và trải nghiệm.

Mang thông điệp "Vang tiếng Hò, tỏ tiếng lòng", dự án "Hẹn Hò Đồng Tháp" hướng đến những cuộc gặp gỡ văn hóa gần gũi. Qua đó, những câu chuyện của miền sông nước có thêm cơ hội được lắng nghe và sẻ chia giữa các thế hệ.