Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 167-HĐBT, chính thức lấy ngày 20/11 hằng năm làm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11 còn là dịp để các thế hệ học trò cùng nhìn lại những kỷ niệm dưới mái trường, trân trọng tình thầy trò và những bài học đã đồng hành cùng mình trên hành trình trưởng thành (Graphic: Chí Hiếu)

Lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam

Khởi nguồn từ phong trào giáo giới quốc tế, năm 1957, Hội nghị Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục (FISE) tại Warsaw (Ba Lan), với sự tham dự của đại biểu 57 quốc gia, trong đó có Việt Nam, quyết định chọn ngày 20/11 làm Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Đó là tiền đề để ngày 20/11 được biết đến và tổ chức tại nước ta.

Ngày 20/11/1958, lần đầu tiên Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo được tổ chức trọng thể tại miền Bắc Việt Nam, với lễ kỷ niệm ở Nhà hát Nhân dân, Hà Nội. Từ đó, ngày 20/11 trở thành một dịp sinh hoạt truyền thống của giáo giới.

Sau khi đất nước thống nhất, xuất phát từ nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo và đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 167-HĐBT, do Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp ký, chính thức lấy ngày 20/11 hằng năm làm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm đầu tiên với tên gọi này được tổ chức trên cả nước.

Ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ý nghĩa của ngày 20/11 trước hết nằm ở việc ghi nhận những đóng góp của thầy cô trong truyền đạt tri thức, rèn luyện nhân cách và đồng hành cùng các thế hệ học trò. Đây cũng là dịp nhắc nhớ truyền thống tôn sư trọng đạo, khuyến khích sự quan tâm của gia đình và cộng đồng đối với nghề dạy học.

Giá trị ấy còn được thể hiện qua cách tổ chức kỷ niệm. Quyết định 167-HĐBT đề cập việc thăm hỏi, gặp mặt, khen thưởng nhà giáo; đồng thời nhấn mạnh các hoạt động cần thiết thực, tránh phô trương và gây phiền hà cho học sinh, phụ huynh. Đáng chú ý, Điều 32 Luật Nhà giáo năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tiếp tục quy định ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong môi trường giáo dục hôm nay, lời chúc, tấm thiệp tự làm, cuộc trở về thăm trường hay nỗ lực học tập đều là cách thể hiện sự trân trọng. Khi sự tri ân bắt đầu từ những hành động chân thành, ý nghĩa của ngày 20/11 không dừng ở một dịp kỷ niệm mà được tiếp nối trong cách mỗi người gìn giữ tình thầy trò.