New York City Marathon 2026: Sheila Chepkirui và Andreas Almgren giành chức vô địch

Sheila Chepkirui giành chức vô địch ở nội dung nữ New York City Marathon 2026

Ở nội dung nữ của New York City Marathon 2026, Sheila Chepkirui đã cán đích với thành tích 2 giờ 24 phút 36 giây. Đây là chiến thắng thuyết phục của chân chạy người Kenya sau hai năm. Cô đã vượt qua chính người đồng hương kiêm nhà đương kim vô địch Hellen Obiri.

Sheila Chepkirui đã cán đích với thành tích 2 giờ 24 phút 36 giây (Ảnh: Reuters)

Bước ngoặt của cuộc đua diễn ra khi chỉ còn khoảng 4 dặm (tương đương 6,4 km) cuối, Chepkirui và Obiri chủ động bứt tốc. Obiri bám đuổi sát nút đồng hương trong quãng đường nước rút. Trước khi dồn toàn lực tăng tốc về đích, cô cho biết mình phải tập trung và giữ bình tĩnh trước một đối thủ mạnh như Obiri.

Chân chạy người Kenya Sheila Chepkirui cán đích đầu tiên, giành chức vô địch nội dung nữ tại giải New York City Marathon (Ảnh: Reuters)

Tưởng chừng đã nắm chắc tấm huy chương bạc trong tay, Obiri lại để vận động viên chủ nhà Mỹ Jessica McClain bất ngờ tung cú nước rút ngoạn mục, vượt qua vạch đích với thời gian 2 giờ 24 phút 42 giây. Về đích chậm hơn đúng 1 giây, Obiri đứng ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Nhà vô địch Sheila Chepkirui (ở giữa) ăn mừng chiến thắng cùng Á quân Jessica McClain (bên trái) và người về thứ ba chung cuộc Hellen Obiri (bên phải) (Ảnh: Reuters)

Andreas Almgren giành chức vô địch ở nội dung nam New York City Marathon 2026

Tại nội dung nam, nhà vô địch bán marathon thế giới Andreas Almgren đã có màn chào sân với cự ly 42,195 km. Dù tham dự lần đầu, chân chạy người Thụy Điển vẫn thi đấu đầy bản lĩnh như một vận động viên dày dặn kinh nghiệm, bám trụ tại cung đường đầy thử thách tại New York.

Andreas Almgren giành chức vô địch nội dung nam ngay trong lần đầu tiên thử sức ở cự ly 42,195 km (Ảnh: Reuters)

Khi cách đích 1 dặm (khoảng 1,6 km), Almgren quyết định tăng tốc, bỏ lại nhà đương kim vô địch Benson Kipruto ở phía sau. Anh về đích với thời gian 2 giờ 06 phút 01 giây. Chân chạy người Ý Yemaneberhan Crippa về nhì (kém hơn 13 giây) và Kamohelo Mofolo của Lesotho xếp thứ ba với thành tích 2 giờ 06 phút 26 giây.

Chiến thắng này giúp Almgren trở thành nam vận động viên người châu Âu đầu tiên vô địch giải đấu sau ba thập kỷ. Almgren khẳng định kết quả này vượt xa mọi sự tưởng tượng và anh chắc chắn sẽ còn tiếp tục chinh phục nhiều cự ly marathon trong tương lai.

Nguồn tin: Reuters