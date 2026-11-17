Album mới của NCT Dream đạt doanh số ấn tượng trong tuần đầu

Phát hành chính thức lúc 18 giờ vào ngày 9/11 (theo giờ địa phương), MV ca khúc chủ đề "Boogie Woogie" trong album "Dream After Dream" của nhóm nhạc NCT Dream đã nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng "Weekly Physical Album" của Hanteo Chart. Kết quả này giúp nhóm duy trì sức hút ổn định trên thị trường đĩa cứng sau hơn một tuần ra mắt.

MV ca khúc chủ đề "Boogie Woogie" của NCT Dream dẫn đầu bảng xếp hạng "Weekly Physical Album" (Ảnh: SM Entertainment)



Bên cạnh đó, thành tích này đã đưa NCT Dream nối dài chuỗi 11 sản phẩm phát hành liên tiếp vượt mốc 1 triệu bản được bán ra. Nhóm bắt đầu cột mốc này kể từ năm 2021 với full album đầu tay "Hot Sauce" và duy trì doanh số ổn định qua nhiều lần trở lại.

Thông điệp trong "Dream After Dream" của NCT Dream

"Dream After Dream" gồm 10 ca khúc với sự tham gia sáng tác của các thành viên. Theo đại diện công ty quản lý SM Entertainment, album được lấy cảm hứng từ hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật của nhóm, đồng thời thể hiện quyết tâm của các thành viên trong việc chinh phục những mục tiêu trong tương lai.