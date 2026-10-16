Nâng chuẩn sản phẩm Việt để chinh phục kênh HORECA

HORECA – Kênh phân phối giàu tiềm năng cho sản phẩm Việt

Sáng 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam tổ chức hội nghị "HORECA – Hiểu đúng để đi xa", nhằm kết nối doanh nghiệp trong nước với hệ thống nhà hàng, khách sạn và các đối tác cung ứng.

Toàn cảnh hội nghị "HORECA – Hiểu đúng để đi xa" tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh du lịch và dịch vụ ẩm thực phát triển, HORECA được đánh giá là kênh phân phối tiềm năng cho nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống và nhiều sản phẩm nội địa. Việc tiếp cận hệ thống này không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn tạo cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ chất lượng cao.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá bán cạnh tranh chưa phải yếu tố quyết định để sản phẩm được lựa chọn. Chất lượng ổn định, bao bì chuyên nghiệp, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn và định hướng phát triển bền vững mới là những lợi thế giúp doanh nghiệp xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Diễn giả chia sẻ về định hướng phát triển và giá trị của kênh phân phối HORECA đối với sản phẩm Việt

Ông Miquel Angel, nhà sáng lập MQL Sustainable Tourism Services, nhận định các tiêu chuẩn về chất lượng và bao bì của doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước được cải thiện. Ông khuyến nghị doanh nghiệp không chỉ tiếp cận bộ phận thu mua mà cần chủ động kết nối với đội ngũ quản lý, chủ sở hữu hệ thống HORECA để giới thiệu giá trị và lợi thế của sản phẩm. Bên cạnh đó, tính bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng cũng cần được chú trọng.

Chuẩn hóa năng lực, mở rộng cơ hội hợp tác

Để khai thác hiệu quả kênh HORECA, doanh nghiệp Việt cần hiểu rõ yêu cầu của từng nhóm khách hàng, từ tiêu chuẩn sản phẩm, quy trình cung ứng đến khả năng duy trì chất lượng và đáp ứng đơn hàng ổn định. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng niềm tin với đối tác.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm trà, đồ uống đóng gói chất lượng cao tới đối tác tại khu vực trưng bày

Thông qua hội nghị "HORECA – Hiểu đúng để đi xa", ITPC kỳ vọng xây dựng lộ trình bài bản nhằm chuẩn hóa nhận thức của doanh nghiệp về kênh phân phối này, thúc đẩy nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm.

Khách tham quan và đối tác trực tiếp tìm hiểu, kiểm tra bao bì, chất lượng nông sản Việt bên lề hội nghị

Hoạt động kết nối cũng hướng đến mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác HORECA trong và ngoài nước, từng bước đưa sản phẩm Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dịch vụ chất lượng cao.