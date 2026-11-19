Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong hôm nay (19/11), toàn khu vực phổ biến ít mưa, mưa dông cục bộ chỉ xuất hiện chủ yếu ở vùng bán đảo Cà Mau, các nơi khác hầu như không mưa. Từ trưa sang chiều, trời nắng gắt kèm cảm giác oi bức khó chịu với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 33-35 độ, có nơi vượt ngưỡng 35 độ. Về đêm và sáng sớm, trời dịu mát hơn, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 23-27 độ, riêng khu vực phía bắc miền Đông có nơi se lạnh dưới 22 độ.

Trong ngày 19/11, thời tiết Nam Bộ phổ biến ít mưa, trưa chiều nắng nóng oi bức với nền nhiệt cao nhất có nơi vượt ngưỡng 35 độ (Ảnh: Ngân Hà)

Bước sang hai ngày cuối tuần (20-21/11), khi khối khí biển trên cao suy yếu và hạ trục dần xuống phía nam, bất ổn định khí quyển tăng lên khiến nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh hơn. Theo đó, mưa dông sẽ gia tăng và xảy ra trên khoảng gần 1/3 diện tích khu vực vào chiều tối và đêm, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây. Ban ngày trời vẫn duy trì nắng ráo, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ xuống mức 32-34 độ, có nơi trên 34 độ; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27 độ, bắc miền Đông có nơi dưới 24 độ.

Trong 3 ngày tới (từ thứ Năm ngày 19 đến thứ Bảy ngày 21/11/2026), thời tiết khu vực Nam Bộ có sự chuyển biến rõ rệt từ trạng thái ít mưa, nắng nóng sang tăng mưa về chiều tối do tác động của các nhiễu động gió đông trên cao.