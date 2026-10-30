Mỹ và Trung Quốc trước cơ hội đối thoại về trí tuệ nhân tạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến tháng tới được xem là cơ hội thúc đẩy đối thoại về an toàn AI.

Theo bài viết, Trung Quốc có cách tiếp cận tập trung, với định hướng cấp quốc gia và cơ chế điều phối chính sách cấp cao. Bắc Kinh tìm cách kết hợp phát triển AI nhanh với bảo đảm an toàn, đồng thời duy trì quyền can thiệp khi liên quan đến lợi ích chính trị và an ninh quốc gia. Ngược lại, tác giả đánh giá chính sách an toàn AI của Mỹ còn thiếu nhất quán và phối hợp liên ngành. Chính quyền ưu tiên giành ưu thế công nghệ, trong khi chủ yếu dựa vào cam kết tự nguyện của doanh nghiệp.

Bài viết cũng đặt câu hỏi về hiệu quả của lực lượng “Super Intelligence Force” mới được thành lập. Các chuyên gia được dẫn ý kiến cho rằng một thỏa thuận toàn diện Mỹ–Trung về AI hiện khó khả thi. Tuy nhiên, hai bên có thể thống nhất những nguyên tắc an toàn giới hạn nhằm ngăn ngừa sự cố nghiêm trọng, thiết lập kênh trao đổi chuyên gia và quy trình xử lý các tình huống nguy hiểm.

Nguồn: https://baotintuc.vn/my-va-trung-quoc-truoc-co-hoi-doi-thoai-ve-tri-tue-nhan-tao-post1398505.html