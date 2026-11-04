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Thế giới

Mỹ sẽ chấm dứt khoản viện trợ 4 tỷ USD cho Israel

ANH THƯ, MẠNH LINH
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(HTV) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ chấm dứt khoản viện trợ quân sự trị giá khoảng 4 tỷ USD mỗi năm dành cho Israel vào cuối năm nay, đồng thời thay thế bằng một thỏa thuận thương mại - quốc phòng mới.

Ông Trump cho biết khoản hỗ trợ này bao gồm cả thiết bị quân sự lẫn hỗ trợ tài chính, và mô tả nó theo nhiều cách khác nhau như viện trợ quân sự, tiền mặt, hoặc hình thức "trao đổi".

Ông Trump nói thêm rằng bản thân ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về việc chấm dứt khoản hỗ trợ này từ nhiều năm trước, và chính ông Netanyahu là người đã đề xuất ý tưởng đó.

Mỹ sẽ chấm dứt khoản viện trợ 4 tỷ USD cho Israel - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu tại thị trấn Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 29/12/2025 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết văn phòng Thủ tướng vẫn chưa công bố bất kỳ văn bản chính thức nào về vấn đề này. Một số cơ quan chính phủ được cho là đã "bất ngờ" trước quyết định trên và "lo ngại" về những hệ quả có thể xảy ra.

Theo các nguồn tin, giới chức quốc phòng Israel hiện vẫn chưa rõ ý nghĩa chính xác trong những phát biểu của ông Trump, lộ trình thực hiện ra sao, hay liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong mối quan hệ an ninh giữa hai nước hay không.

Theo thỏa thuận hỗ trợ an ninh kéo dài 10 năm hiện tại giữa Mỹ và Israel, Washington cung cấp cho Tel Aviv khoảng 3,8 tỷ USD mỗi năm. Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến năm 2028.

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