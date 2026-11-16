Mỹ nghệ Sơn Đồng đến gần công chúng qua trưng bày “Bóng Vàng Son”

Tại “Bóng Vàng Son”, khách tham quan có thể xem các tác phẩm điêu khắc gỗ, tượng thờ và đồ thờ do người thợ Sơn Đồng chế tác. Bên cạnh những tác phẩm đã hoàn thiện, phần trình diễn của các nghệ nhân giúp người xem quan sát trực tiếp một số công đoạn làm nghề.

Dấu ấn văn hóa trong từng nét chạm

Chạm khắc gỗ và sơn son thếp vàng là những kỹ thuật đặc trưng của mỹ nghệ Sơn Đồng. Với tượng thờ và đồ thờ, mỗi hình tượng, hoa văn còn gắn với không gian thờ tự và đời sống tín ngưỡng. Vì vậy, để làm ra một tác phẩm phù hợp, người thợ cần hiểu ý nghĩa của những chi tiết mình chạm khắc.

Họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức chia sẻ về dấu ấn văn hóa vùng miền trong mỹ nghệ Sơn Đồng

Theo họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, quá trình làm nghề tại các đình, chùa ở nhiều địa phương tạo cơ hội để người thợ Sơn Đồng tiếp xúc với những truyền thống văn hóa khác nhau. Việc tiếp nhận nét riêng của từng vùng góp phần làm phong phú cách thể hiện trên các tác phẩm của làng nghề.

NSƯT Nguyễn Danh Sơn chia sẻ về ý nghĩa tín ngưỡng trong chế tác tượng thờ

Từ góc nhìn người làm nghề, NSƯT Nguyễn Danh Sơn cho biết khi chế tác tượng hoặc đồ thờ, người thợ cần tìm hiểu các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng gắn với từng sản phẩm. Sự am hiểu ấy giúp họ thể hiện hoa văn gần gũi với đời sống tinh thần của người Việt.

Từ trưng bày đến du lịch trải nghiệm

Tháng 1/2026, Sơn Đồng được công nhận là Làng thủ công thế giới về tác phẩm chạm khắc gỗ tâm linh và sơn mài mạ vàng. Sự ghi nhận này mở thêm cơ hội để làng nghề quảng bá sản phẩm và giới thiệu kỹ thuật chế tác đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các tác phẩm mỹ nghệ Sơn Đồng tại trưng bày “Bóng Vàng Son”

Khi đặt các tượng thờ cạnh nhau, trưng bày "Bóng Vàng Son" giúp người xem dễ nhận ra sự khác biệt về dáng tượng, nét mặt và cách thể hiện hoa văn. Khách tham quan có thể nhìn một pho tượng từ tổng thể rồi chú ý đến từng chi tiết, từ nếp áo đến họa tiết trên mũ. Đó cũng là cách để người xem hiểu thêm về kỹ thuật của người thợ Sơn Đồng qua chính những tác phẩm được trưng bày.

NSƯT Nguyễn Danh Sơn cho biết làng nghề dự định phát triển du lịch trải nghiệm, để khách đến Sơn Đồng có thể thử thực hiện một số công đoạn đơn giản. Nếu tại “Bóng Vàng Son”, công chúng được quan sát nghệ nhân thao tác, thì khi đến làng nghề, du khách có thể trực tiếp thử sức và tìm hiểu thêm về công việc của người thợ.

Người thợ Sơn Đồng trình diễn kỹ thuật chạm khắc gỗ tại trưng bày “Bóng Vàng Son”

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, “Bóng Vàng Son” giới thiệu đến công chúng những tác phẩm vốn gắn với không gian đình, chùa và đời sống tín ngưỡng. Việc kết hợp trưng bày, trình diễn chế tác và phát triển du lịch trải nghiệm mở thêm hướng để nghề thủ công Sơn Đồng đóng góp vào công nghiệp văn hóa của Thủ đô.



