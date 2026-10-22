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Thế giới

Mỹ: Kỷ lục về trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái

XUÂN TUẤN, VĂN PHÚC, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Một đội ngũ kĩ thuật đến từ Trung Quốc vừa thực hiện chuỗi trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái tại bang Texas của Mỹ. Sự kiện đã xác lập hai Kỷ lục Guinness Thế giới về quy mô số lượng thiết bị tham gia hoạt động.

Trong chuyến lưu diễn tại bang Texas, Công ty Công nghệ Điều khiển Thông minh Damoda đã tổ chức 7 buổi trình diễn ánh sáng quy mô lớn.

Mỹ: Kỷ lục về trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái - Ảnh 1.

Hình ảnh con rồng khổng lồ trên bầu trời đêm Texas được tạo nên từ 10.183 máy bay không người lái

Tại đây, các kỹ thuật viên huy động 10.183 máy bay không người lái cùng lúc để xếp thành hình con rồng trên bầu trời.

Mỹ: Kỷ lục về trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái - Ảnh 2.

Một tạo hình ấn tượng khác trong chuỗi 7 buổi trình diễn ánh sáng quy mô lớn do Công ty Công nghệ Điều khiển Thông minh Damoda thực hiện tại bang Texas, Mỹ

Màn trình diễn này được công nhận là hình ảnh sinh vật thần thoại trên không lớn nhất được tạo ra bởi máy bay không người lái, vượt qua kỷ lục cũ là 2.247 thiết bị do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nắm giữ trước đó.

Mỹ: Kỷ lục về trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái - Ảnh 3.

Một tạo hình mang tính biểu tượng khác trong chuỗi sự kiện trình diễn ánh sáng tại bang Texas, khắc họa Tượng Nữ thần Tự do và quốc kỳ Mỹ trên bầu trời đêm

Với tổng cộng 71.207 lượt cất cánh trong suốt chuỗi sự kiện, đơn vị còn xác lập kỷ lục thế giới về số lượng máy bay không người lái được phóng lên nhiều nhất trong vòng một tuần.

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