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Thế giới

Mỹ khắc phục sự cố hàng không

NHẬT MINH, XUÂN TUẤN, KIM NGỌC
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(HTV) - Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA vừa thông báo hoạt động hàng không tại nước này sẽ trở lại bình thường trước cuối ngày 15/11 theo giờ địa phương.

Người đứng đầu FAA Bryan Bedford cho biết các hãng hàng không vẫn gặp tình trạng chậm trễ và hủy chuyến trong ngày 14/11, nhưng đã qua giai đoạn khủng hoảng. Trước đó, trong ngày 13/11, Mỹ áp đặt lệnh đình chỉ bay toàn quốc trong hơn 4 giờ đồng hồ, dài nhất kể từ vụ tấn công khủng bố 11/9 cách đây 25 năm.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy, sự cố bắt nguồn từ công tác nâng cấp hệ thống viễn thông do nhà thầu L3Harris Technologies thực hiện, vô tình khiến hệ thống quá tải, dẫn đến gián đoạn dữ liệu radar. Tình trạng này buộc chính phủ phải tạm dừng hoạt động bay trong hơn 4 giờ.

Mỹ khắc phục sự cố hàng không- Ảnh 1.

Các hành khách chờ chuyến bay tại Sân bay George Bush ở Houston ngày 14/11/2026, sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ dỡ bỏ lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc (Ảnh: AP)

Giới chức Mỹ cho biết không có bất kì bằng chứng nào cho thấy sự cố xuất phát từ hành vi phá hoại hay liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Theo hãng tin AP, sự cố vừa qua ảnh hưởng khoảng 1/4 trên tổng số 45.000 chuyến bay mỗi ngày tại Mỹ. Nhiều hành khách vẫn chật vật tại các sân bay trên khắp nước Mỹ trong ngày 14/11.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ đối mặt với loạt vấn đề, như trang thiết bị cũ kĩ và thiếu hụt hàng ngàn kiểm soát viên không lưu. Ông Duffy đã kêu gọi cấp 50 tỉ USD nâng cấp các hệ thống kiểm soát không lưu, tăng so với mức 30 tỉ USD mà ông đề xuất trước đó.

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