Trận động đất xảy ra ngoài khơi Manhattan Beach - thành phố nằm gần Los Angeles vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 28/11. Giới chức bang California cũng đã ghi nhận hơn 40 dư chấn.

Trận động đất được ghi nhận là mạnh nhất xảy ra tại khu vực Los Angeles kể từ năm 2014

Trên mạng xã hội, chính quyền thành phố Manhattan Beach kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với các dư chấn, và khuyến cáo tránh xa các tòa nhà bị hư hại và dây điện bị đứt. Giới chức địa phương cho biết hiện không có mối đe dọa nào về sóng thần.

Chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc California cho biết đang phối hợp với giới chức địa phương đánh giá ảnh hưởng từ trận động đất.

Rung chấn cũng đã khiến một máy bay của Delta Airlines phải hủy hạ cánh khi đang tiếp cận sân bay Los Angeles.



