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Thế giới

Mỹ đang “bỏ lỡ” thị trường xuất khẩu thiết bị điện toàn cầu

TTXVN
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Giai đoạn 2007-2025, thị phần toàn cầu của Mỹ đối với một số sản phẩm chủ chốt như turbine, máy phát điện và nồi hơi giảm 3-10 điểm phần trăm, trong khi Trung Quốc tăng 15-22 điểm phần trăm.

Mỹ đang “bỏ lỡ” thị trường xuất khẩu thiết bị điện toàn cầu

Báo cáo mới của viện nghiên cứu địa chính trị lưỡng đảng của Mỹ Silverado Policy Accelerator cho rằng Mỹ đang mất dần vị thế trên thị trường thiết bị phát điện toàn cầu, đặc biệt trước Trung Quốc.

Từ năm 2012, xuất khẩu thiết bị phát điện của Mỹ đã giảm khoảng 15 tỷ USD, trong khi đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực điện đạt khoảng 1.500 tỷ USD/năm và tiếp tục tăng; 86% vốn đầu tư năng lượng dự kiến trong thập kỷ tới sẽ diễn ra ngoài Mỹ.

Giai đoạn 2007-2025, thị phần toàn cầu của Mỹ đối với một số sản phẩm chủ chốt như turbine, máy phát điện và nồi hơi giảm 3-10 điểm phần trăm, trong khi Trung Quốc tăng 15-22 điểm phần trăm.

Silverado cho rằng nguyên nhân bao gồm trợ cấp lớn của Trung Quốc, yêu cầu nội địa hóa tại các thị trường thứ ba và nguồn tài chính Trung Quốc hỗ trợ các dự án sử dụng hàng xuất khẩu của nước này.

Báo cáo cảnh báo nhu cầu trong nước hiện được thúc đẩy mạnh bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu nhưng có thể giảm trong tương lai, khiến thị trường xuất khẩu trở nên quan trọng để duy trì công suất nhà máy.

Đáng chú ý, Silverado đề xuất sửa Mục 301 để cho phép Mỹ xử lý các chính sách của nước ngoài gây thiệt hại cho xuất khẩu Mỹ tại thị trường nước thứ ba, đồng thời cân nhắc cơ chế tự vệ riêng đối với hàng Trung Quốc.

Báo cáo cũng đề xuất tăng tài chính xuất khẩu, xử lý yêu cầu nội địa hóa và bổ nhiệm Đặc phái viên Xuất khẩu Năng lượng nhằm phối hợp chính sách thương mại, tài chính và năng lượng của Mỹ./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/my-dang-bo-lo-thi-truong-xuat-khau-thiet-bi-dien-toan-cau-post1142779.vnp

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