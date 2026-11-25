Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm thêm 1%, xuống còn 2.501 điểm – mức thấp nhất kể từ tuần cuối tháng 2/2026. Đáng chú ý, thị trường cà phê tiếp tục suy yếu, trong đó giá Robusta rơi xuống mức thấp nhất trong vòng ba năm qua.

Giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc đỏ tiếp tục bao phủ thị trường cà phê trong phiên giao dịch hôm qua. Chốt phiên, giá Arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 1,92% xuống 5.789 USD/tấn, mức thấp nhất trong hơn một tuần; trong khi Robusta kỳ hạn tháng 1 giảm 1,44% xuống 2.813 USD/tấn, thấp nhất trong 3 năm.

Đối với Robusta, kỳ vọng về một vụ thu hoạch kỷ lục ở Việt Nam là một trong những yếu tố chính gây áp lực lên giá. Tuần trước, Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam ước tính sản lượng vượt quá 36 triệu bao, tăng 5% so với vụ trước và lập kỷ lục mới cho cả nước.

Thời điểm này, thu hoạch cà phê Việt Nam đang diễn ra rầm rộ, và lượng cà phê xuất khẩu ra thị trường quốc tế dự kiến sẽ tăng mạnh trong những tháng tới. Các quỹ đầu cơ hiện cũng đang nắm giữ vị thế bán khống lớn nhất đối với cà phê Robusta kể từ giữa năm 2022, góp phần khuếch đại đà giảm giá. Mặc dù triển vọng ngắn hạn vẫn tạo sức ép lên giá, nhưng rủi ro liên quan đến hiện tượng El Niño tiềm tàng vẫn cần được thị trường theo dõi sát sao, đặc biệt là do những tác động có thể xảy ra đối với sản lượng của Indonesia và mùa hoa nở tiếp theo ở Việt Nam, dự kiến vào tháng 3/2027.

Đối với Arabica, đồng Real Brazil suy yếu, chạm mức thấp nhất trong gần 2 năm qua, khiến các nhà xuất khẩu đẩy mạnh bán hàng do thu được nhiều nội tệ hơn từ đồng USD. Tuy nhiên, Real đã phục hồi khoảng 1,9% so với USD vào ngày 25/11, phần nào làm giảm động lực bán hàng do chênh lệch tỷ giá.

Dù vậy, diễn biến này chưa đủ để đảo chiều xu hướng giá khi áp lực từ tồn kho tiếp tục gia tăng. Tính đến cuối ngày 23/11, tồn kho cà phê được chứng nhận tại ICE đạt 268.614 bao, tăng 19% so với phiên trước, đánh dấu ngày tăng thứ 5 liên tiếp và mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1998.

Cùng thời điểm, lượng cà phê chờ kiểm định tăng lên 246.182 bao, mức cao nhất trong gần 4 năm, và riêng trong ngày 23/11, có 43.395 bao đạt chuẩn trên tổng số 54.079 bao được kiểm định, tương ứng tỷ lệ thông qua khoảng 80,24%. Diễn biến này cho thấy nguồn cung từ Brazil đang được đưa vào hệ thống giao nhận ICE nhanh hơn, qua đó gia tăng áp lực giảm giá đối với Arabica.

Từ tháng 9 đến ngày 24/11, khoảng 569.566 bao cà phê Brazil đã được đưa đến ICE, trong đó có 332.984 bao hoàn tất kiểm định, tương ứng với tỷ lệ không đạt chuẩn bình quân đạt hơn 33%. Đáng chú ý, tỷ lệ hàng bị loại tăng từ 27,6% trong tháng 9 lên 41,6% trong tháng 10, cho thấy chất lượng không đồng đều đang hạn chế khả năng phục hồi tồn kho. Trong ngắn hạn, xu hướng phục hồi tồn kho có thể tiếp tục gây sức ép lên giá Arabica, nhưng mức độ giảm sâu sẽ được hạn chế vì chất lượng hạt cà phê và tỷ lệ kiểm định thành công.

Giá ngô CBOT giằng co trước sức ép từ dòng vốn đầu cơ và nguồn cung toàn cầu

Khép lại phiên giao dịch ngày 24/11 trước thềm kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, giá ngô CBOT kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch tại mức 171 USD/tấn, thấp hơn 13,5% so với đầu tháng 10; trong khi kỳ hạn tháng 3/2027 nhích lên 177 USD/tấn và kỳ hạn vụ mới tháng 12/2027 đứng quanh 188,9 USD/tấn. Mức chênh lệch khoảng 6 USD/tấn giữa hai kỳ hạn gần chủ yếu phản ánh hoạt động chuyển đổi vị thế của nhà đầu tư từ hợp đồng tháng 12/2026 sang tháng 3/2027 khi hợp đồng tháng 12 tiến gần thời điểm thông báo giao hàng đầu tiên vào ngày 30/11, thay vì cho thấy nhu cầu tiêu thụ ngô thực tế gia tăng.

Về yếu tố vĩ mô, giá ngô Mỹ đang chịu sức ép kép từ xu hướng suy yếu của các tài sản rủi ro và đà tăng của đồng USD. Chỉ số USD duy trì quanh 103,8 điểm, sát mức cao nhất trong 19 tháng, khiến ngũ cốc Mỹ kém cạnh tranh hơn so với nguồn cung từ Nam Mỹ, đặc biệt tại thị trường châu Á.

Theo báo cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), tính đến ngày 17/11, nhóm Quỹ quản lý tiền tệ đã có tuần thứ 10 liên tiếp suy giảm vị thế ròng trên thị trường ngô CBOT. Đáng chú ý, sau khi chuyển sang trạng thái bán ròng trong tuần trước đó, nhóm này tiếp tục gia tăng vị thế bán ròng lên 33.862 hợp đồng, tăng thêm 11.234 hợp đồng so với tuần trước. Diễn biến này cho thấy các quỹ đầu cơ đang gia tăng mức độ đặt cược vào xu hướng giảm của giá ngô. Tuy nhiên, nếu giá xuất hiện tín hiệu phục hồi, hoạt động mua lại các hợp đồng bán khống để đóng vị thế có thể tạo thêm lực hỗ trợ cho thị trường trong ngắn hạn.

Ở thị trường nội địa Mỹ, sự phân hóa giữa giá ngô trên sàn kỳ hạn và diễn biến giao dịch ngô thực tế tại các trang trại ngày càng rõ nét.

Về cung cầu nội địa Mỹ, thị trường đang chứng kiến sự tách rời ngày càng rõ giữa bảng giá kỳ hạn và hàng thực ngoài trang trại.

Tính đến ngày 22/11, tiến độ thu hoạch ngô toàn nước Mỹ đạt 94% diện tích, riêng bang trọng điểm Iowa đạt 92%, chậm nhẹ so với mức trung bình 5 năm lần lượt là 96% và 98%. Dù Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng niên vụ 2026-2027 đạt 403,9 triệu tấn với năng suất 11,3 tấn/ha, vụ mùa lớn thứ hai trong lịch sử, nông dân nhiều bang vẫn chủ động giữ hàng thay vì bán tháo ở vùng đáy, đẩy giá cơ sở hàng thực tại Vịnh Mexico và phía Đông Vành đai Ngô lên.

Về nhu cầu, khối lượng kiểm định xuất khẩu tuần kết thúc ngày 19/11 bật tăng 37% lên 1,2 triệu tấn nhờ sức mua từ Mexico và Nhật Bản; nhưng xét trên tổng thể, lũy kế từ đầu niên vụ mới đạt 13,7 triệu tấn, vẫn chậm hơn 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sản lượng ethanol tuần kết thúc ngày 13/11 giữ nhịp 1,1 triệu thùng/ngày, tăng 3% cùng kỳ, song tồn kho nhích lên 24,9 triệu thùng cũng đặt ra giới hạn nhất định cho tốc độ hấp thụ ngô nội địa.

Tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, dòng chảy thương mại ngũ cốc tiếp tục dịch chuyển theo hướng bất lợi cho nguồn cung từ Mỹ. Cơ quan Cung ứng Nông sản Brazil (CONAB) dự báo sản lượng ngô niên vụ 2026-2027 đạt 148 triệu tấn khi diện tích tăng gần 5% và tiến độ gieo trồng vụ 1 vượt 60%, song hành cùng tốc độ xuống giống vượt mức lịch sử tại Argentina nhờ độ ẩm thuận lợi.

Đáng chú ý, hiện dòng thương mại đang ưu tiên rõ rệt ngô Nam Mỹ nhờ ưu thế giá xuất khẩu, trong khi Trung Quốc duy trì sản lượng nội địa quanh vùng từ 297-306 triệu tấn và thu hẹp nhập khẩu từ cả Mỹ lẫn Ukraine. Nói cách khác, áp lực nén giá trên sở CBOT không chỉ đến từ vụ mùa Mỹ, mà còn từ sự thay đổi cấu trúc nguồn cung toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, lượng ngô cập cảng miền Nam trong tuần cuối tháng 11 dự kiến đạt gần 400 nghìn tấn, đẩy tổng lượng nhập khẩu cả tháng vượt 1 triệu tấn. Nguồn hàng đổ về dồn dập trong thời gian ngắn buộc các doanh nghiệp thương mại phải ưu tiên giải phóng kho, kéo giá chào bán ngô giao ngay tại cảng miền Bắc giảm 100 đồng/kg về 7.100 đồng/kg, còn khu vực miền Nam dao động quanh vùng từ 6.900-7.100 đồng/kg.

Giới phân tích nhận định, giá ngô CBOT trong ngắn hạn có thể tiếp tục chịu sức ép từ vị thế bán của các quỹ đầu cơ và triển vọng nguồn cung dồi dào tại Nam Mỹ. Tuy nhiên, tiến độ thu hoạch Mỹ đang dần hoàn tất, trong khi hoạt động xuất khẩu ghi nhận dấu hiệu cải thiện trong tuần gần nhất có thể tạo lực hỗ trợ nhất định cho thị trường. Diễn biến thời tiết tại Brazil và Argentina, cùng tốc độ tiêu thụ ngô trong các lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và sản xuất ethanol, sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới. Tại thị trường trong nước, lượng ngô nhập khẩu dự kiến cập cảng tăng trong giai đoạn cuối tháng 11, trong khi giá chào bán tại một số khu vực đã có dấu hiệu điều chỉnh giảm. Diễn biến này phản ánh áp lực nguồn cung trong ngắn hạn, đặc biệt tại các cảng có lượng hàng nhập về lớn.

Nguồn: https://baotintuc.vn/mxv-index-roi-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-tuan-cuoi-thang-2-post1405761.html