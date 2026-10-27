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Thể thao

Musetti chấm dứt bốn năm khát danh hiệu

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Lorenzo Musetti giành chức vô địch Giải Auvergne-Rhône-Alpes tại Lyon, chấm dứt chuỗi bảy lần thất bại liên tiếp ở các trận chung kết và cơn khát danh hiệu kéo dài bốn năm.

Musetti chấm dứt bốn năm khát danh hiệu- Ảnh 1.

Musetti chấm dứt bốn năm khát danh hiệu (Ảnh: ATP Tour)

Lorenzo Musetti đã trở lại với niềm vui chiến thắng sau bốn năm chờ đợi. Tay vợt người Italia đăng quang Giải Auvergne-Rhône-Alpes tại Lyon, Pháp, qua đó chấm dứt chuỗi bảy lần liên tiếp thất bại ở các trận chung kết.

Trong trận tranh chức vô địch, Musetti đối đầu hạt giống số 2 người Mỹ Taylor Fritz. Những cú đánh uy lực và chính xác giúp tay vợt Italia kiểm soát thế trận ngay từ đầu.

Sau 80 phút thi đấu, Musetti giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 6-3, 6-4. Kết quả này mang về cho anh danh hiệu ATP Tour thứ ba trong sự nghiệp.


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