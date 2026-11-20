Chuyên gia Thụy Điển trao đổi với các thầy thuốc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. (Ảnh: BVCC)

Chiều 18/11, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế “Tối ưu hóa hỗ trợ hô hấp cho trẻ sinh non: Từ chăm sóc trước sinh đến quản lý trẻ sơ sinh”. Hội nghị là một trong những hoạt động khoa học có ý nghĩa trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế Thụy Điển-Việt Nam năm 2026, hướng tới dấu mốc 50 năm hợp tác y tế giữa hai quốc gia; đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non 17/11.

Hội nghị quy tụ các giáo sư, chuyên gia, bác sĩ và điều dưỡng đến từ những cơ sở đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng hàng đầu của Thụy Điển như Viện Karolinska, Bệnh viện Sachs Children’s và Đại học Gothenburg, cùng các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khu Thị Khánh Dung, Chủ tịch Chi hội Chu sinh và Sơ sinh Việt Nam, cho rằng chăm sóc sơ sinh thực chất phải bắt đầu từ trước khi trẻ chào đời.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khu Thị Khánh Dung, Chủ tịch Chi hội Chu sinh và Sơ sinh Việt Nam phát biểu. (Ảnh: BVCC)

Theo bà, bác sĩ sản khoa cần chủ động phát hiện, đánh giá và quản lý thai kỳ nguy cơ cao, tiên lượng thời điểm và phương pháp sinh phù hợp; đồng thời phối hợp sớm với bác sĩ sơ sinh để chuẩn bị phương án chăm sóc trẻ. Ở chiều ngược lại, bác sĩ sơ sinh cần tham gia quá trình quản lý thai kỳ nguy cơ cao nhằm phát hiện những trường hợp thai chậm phát triển trong tử cung, dị tật bẩm sinh hoặc bệnh lý có thể ảnh hưởng đến trẻ sau sinh.

“Không thể đợi đến khi trẻ chào đời trong tình trạng nguy kịch mới bắt đầu kết nối hai chuyên khoa”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khu Thị Khánh Dung nhấn mạnh.

Bà cho rằng cần chuyển từ tư duy chỉ điều trị suy hô hấp khi trẻ đã mắc sang chủ động phòng ngừa, quản lý nguy cơ từ trước sinh. Điều này bao gồm điều trị cho người mẹ khi có chỉ định sử dụng corticosteroid trước sinh, chuẩn bị chiến lược hỗ trợ hô hấp, bảo vệ phổi và phương án chăm sóc toàn diện cho trẻ.

“Chúng ta cần chuyển mạnh tư duy chăm sóc sơ sinh đơn ngành sang mô hình chăm sóc liên chuyên khoa, liên tục và toàn diện”, bà nói.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khu Thị Khánh Dung, thành công trong chăm sóc trẻ sinh non không phụ thuộc vào một kỹ thuật hiện đại hay thiết bị tiên tiến riêng lẻ, mà nằm ở cả chuỗi chăm sóc, từ quản lý thai kỳ, chuẩn bị cuộc sinh, hồi sức sau sinh đến theo dõi lâu dài. Vì vậy, bác sĩ sản khoa, bác sĩ sơ sinh, điều dưỡng và nữ hộ sinh cần cùng phối hợp, chia sẻ trách nhiệm đối với kết quả chăm sóc trẻ.

Các chuyên gia tham dự hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới, mục tiêu quan trọng của hội nghị là lựa chọn những bằng chứng khoa học có giá trị để đưa vào thực hành thường quy, xây dựng quy trình phối hợp liên chuyên khoa phù hợp với điều kiện của từng bệnh viện.

Cùng nhấn mạnh vai trò của phối hợp trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, Giáo sư, Tiến sĩ Tobias Alfven, chuyên gia đến từ Thụy Điển, cho biết hợp tác giữa Viện Karolinska và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã kéo dài gần 10 năm, ngày càng được mở rộng và phát triển sâu sắc.

Hai bên đã triển khai nhiều nghiên cứu, từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu về công nghệ và các nghiên cứu chuyên sâu. Hiện nay, hai bên bắt đầu một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế và vừa đạt dấu mốc 100 trường hợp tham gia. “Đây là một thành quả đáng ghi nhận, cho thấy chúng ta có thể đạt được những kết quả quan trọng khi cùng hợp tác và làm việc với nhau”, ông chia sẻ.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Khoa Sơ sinh là đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp sản khoa trong những cuộc sinh có nguy cơ cao, đồng thời tiếp nhận và điều trị trẻ sinh non, trẻ mắc dị tật bẩm sinh hoặc các bệnh lý phức tạp về tim mạch, hô hấp, thần kinh, tiêu hóa.

Ban tổ chức tri ân những đóng góp quý báu của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và y bác sĩ đến từ Viện Karolinska, Thụy Điển. (Ảnh: BVCC)

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Thị Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc phối hợp giữa sản khoa, sơ sinh và các chuyên gia nhi khoa giúp chuẩn bị phương án hồi sức ngay tại phòng sinh, xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp sau sinh. Khi sức khỏe trẻ ổn định, quá trình chăm sóc tiếp tục với sự tham gia nhiều hơn của gia đình.

Tại khu chăm sóc Kangaroo, trẻ đủ điều kiện được tiếp xúc da kề da với cha mẹ. Các gia đình được hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ, tập cho trẻ bú và những kỹ năng chăm sóc cần thiết trước khi xuất viện. Trẻ cũng được chăm sóc phát triển, xoa bóp, vận động phù hợp và thực hiện các chương trình sàng lọc máu gót chân, thính lực.

Năm 2025, Khoa Sơ sinh ghi nhận 68.570 lượt điều trị nội trú, trong đó có 2.972 trẻ sinh non. Tỷ lệ nuôi sống trẻ sinh trước 26 tuần đạt 30-35%; trẻ sinh từ 26-28 tuần đạt 70-90%; trẻ sinh trên 28 tuần đạt gần 100%.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, hội nghị là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học và nhân viên y tế hai nước trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ chuyên môn trong chăm sóc trẻ sinh non. Bệnh viện mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, qua đó nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc trẻ sơ sinh, nhất là những trường hợp có tình trạng đặc biệt.

Các chuyên gia Thụy Điển hỗ trợ bác sĩ Việt Nam chăm sóc trẻ sinh non. (Ảnh: BVCC)

Tại hội nghị, các báo cáo khoa học tập trung vào xử trí trước sinh đối với thai phụ có nguy cơ sinh non; ổn định hô hấp không gián đoạn tại phòng sinh; quản lý hội chứng suy hô hấp ở trẻ sinh non; chăm sóc trẻ sơ sinh suy hô hấp và điều trị surfactant ít xâm lấn. Qua đó, các chuyên gia hướng tới thúc đẩy ứng dụng bằng chứng khoa học vào thực hành, hoàn thiện quy trình phối hợp liên chuyên khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ sinh non.

Nguồn: https://nhandan.vn/mo-rong-co-hoi-song-cho-tre-sinh-cuc-non-nho-nhung-tien-bo-hoi-suc-so-sinh-post1003662.html