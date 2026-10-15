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Thể thao

Mbappé vượt kỷ lục của Messi, Haaland lập cột mốc ghi bàn tại Champions League

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Kylian Mbappé trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 100 lần ra sân tại Champions League ở tuổi 27. Tiền đạo người Pháp ghi bàn trong chiến thắng 4-3 của Real Madrid trước Roma, trong khi Erling Haaland cũng vượt qua kỷ lục của Lionel Messi về tốc độ chạm mốc 60 bàn tại giải đấu.

Mbappé lập kỷ lục 100 trận tại Champions League

Kylian Mbappé đánh dấu lần ra sân thứ 100 tại Champions League bằng bàn gỡ hòa cho Real Madrid trong trận thắng Roma 4-3 hôm 14/10. Ở tuổi 27, tiền đạo người Pháp vượt qua kỷ lục trước đó của Lionel Messi, người đạt cột mốc này khi 28 tuổi vào tháng 9/2015.

Mbappé vượt kỷ lục của Messi, Haaland lập cột mốc ghi bàn tại Champions League - Ảnh 1.

Bàn thắng vào lưới Roma cũng nâng tổng số pha lập công của Mbappé tại Champions League lên 72 (Ảnh: AP)

Thành tích này giúp anh vượt qua cựu tiền đạo Real Madrid Raúl González, vươn lên vị trí thứ năm trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Mbappé vượt kỷ lục của Messi, Haaland lập cột mốc ghi bàn tại Champions League - Ảnh 2.

Mbappé có trận ra mắt Champions League khi mới 17 tuổi, trong màu áo Monaco vào tháng 9/2016 (Ảnh: AP)

Mùa giải trước, anh dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 15 pha lập công. Đáng chú ý, tiền đạo này từng lập hat-trick vào lưới Olympiacos chỉ trong 6 phút 42 giây, trở thành một trong những cầu thủ có cú hat-trick nhanh nhất lịch sử giải đấu.

Mbappé vượt kỷ lục của Messi, Haaland lập cột mốc ghi bàn tại Champions League - Ảnh 3.

Mbappé lập kỷ lục 100 trận tại Champions League (Ảnh: AP)

Haaland vượt kỷ lục của Messi về tốc độ ghi bàn tại Champions League

Erling Haaland cũng tạo dấu ấn trong loạt trận giữa tuần khi lập cú đúp cho Manchester City, dù đội bóng Anh thất bại 2-4 trước Paris Saint-Germain.

Mbappé vượt kỷ lục của Messi, Haaland lập cột mốc ghi bàn tại Champions League - Ảnh 4.

Hai bàn thắng giúp tiền đạo người Na Uy nâng tổng số pha lập công tại Champions League lên 61 sau 60 lần ra sân (Ảnh: AP)

Theo UEFA, Haaland đạt cột mốc 60 bàn ở tuổi 26 và 85 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều này. Anh vượt kỷ lục của Messi đúng một ngày.

Những cột mốc của Mbappé và Haaland tiếp tục cho thấy dấu ấn của thế hệ tiền đạo mới tại Champions League, nơi các kỷ lục ghi bàn của những ngôi sao hàng đầu liên tục được chinh phục.

Nguồn tin: AP

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