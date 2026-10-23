McLaren rao bán loạt xe đua Công thức Một huyền thoại

Bộ sưu tập gắn với những nhà vô địch thế giới

Thương hiệu xe thể thao Anh McLaren đã ủy quyền cho đại lý xe sưu tầm quốc tế Tom Hartley Jr. chào bán năm chiếc xe đua Công thức Một từng được sử dụng trong các mùa giải khác nhau. Những chiếc xe được giới thiệu trong tình trạng tốt, có thể vận hành, đồng thời gắn với các tay đua nổi tiếng của làng đua xe thế giới.

Bộ sưu tập năm chiếc xe đua Công thức Một được McLaren đưa ra chào bán

Nổi bật trong bộ sưu tập là hai chiếc MP4-6A mang số khung 04 và 07, sử dụng động cơ V12 của Honda, do kỹ sư Neil Oatley thiết kế. Cả hai đều gắn với mùa giải 1991, thời điểm Ayrton Senna giành chức vô địch thế giới thứ ba và cũng là danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp. Chiếc xe còn lại thuộc về tay đua người Áo Gerhard Berger.

Mùa giải năm đó ghi dấu thành tích ấn tượng của đội Honda Marlboro McLaren với 10 lần giành vị trí xuất phát đầu tiên, 8 chiến thắng chặng và 5 lần thiết lập vòng chạy nhanh nhất. Vì vậy, những chiếc MP4-6A không chỉ là phương tiện thi đấu mà còn đại diện cho một giai đoạn thành công của McLaren tại giải đua danh giá nhất hành tinh.

Bộ sưu tập còn có chiếc MP4/27A mùa giải 2012, từng thuộc về Jenson Button – nhà vô địch thế giới năm 2009 và được Lewis Hamilton lái thử nghiệm. Chi tiết này càng làm tăng sức hút của chiếc xe đối với những nhà sưu tầm yêu thích lịch sử Công thức Một.

Từ đường đua đến màn ảnh rộng

Hai mẫu xe còn lại đại diện cho những mùa giải gần đây của McLaren, gắn với tay đua Lando Norris. Chiếc MCL35 mùa 2021 từng giúp Norris giành vị trí trên bục trao giải tại các chặng Imola, Monaco và Monza. Trong khi đó, mẫu MCL37A mùa 2023 gắn với những chiến thắng của đội đua tại Grand Prix Singapore và Nhật Bản.

Đặc biệt, chiếc xe mùa 2023 còn được sử dụng trong quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh F1, với sự tham gia của tài tử Hollywood Brad Pitt

Theo thông tin được cung cấp, Pitt từng cầm lái chiếc xe tại đường đua Circuit of the Americas ở Austin, Mỹ, vào tháng 6 năm trước, với tốc độ lên đến 317 km/giờ. Sự xuất hiện trong một dự án điện ảnh quy mô lớn mang đến cho mẫu xe này thêm giá trị đối với người hâm mộ thể thao lẫn điện ảnh.

Giá trị sưu tầm lên đến hàng trăm triệu đồng

Tom Hartley Jr. chưa công bố mức giá niêm yết chính thức cho từng chiếc xe. Tuy nhiên, giá trị ước tính được cho là dao động từ 7 đến 13 triệu USD mỗi chiếc, tương đương khoảng 170-350 tỷ đồng.

Thị trường xe đua Công thức Một đã ghi nhận những giao dịch trị giá hàng triệu USD. Năm 2021, chiếc McLaren MP4-25A từng cùng Lewis Hamilton chiến thắng tại Grand Prix Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010 được bán với giá 6,4 triệu USD.

Việc đưa năm chiếc xe ra thị trường không chỉ mở ra cơ hội cho các nhà sưu tầm sở hữu những cỗ máy tốc độ hiếm có, mà còn góp phần lưu giữ những câu chuyện về kỹ thuật, thành tích và các thế hệ tay đua đã làm nên lịch sử McLaren.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/FEj7bojozgw?si=yrmNH5xyDJZDxRp7